Estudiantes de Medicina de la UA inician prácticas en hospitales de la provincia de Alicante

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de tercer curso del grado en Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante (UA) han comenzado esta semana sus prácticas formativas en diversos hospitales de la provincia de Alicante.

En total, 86 alumnos y alumnas se han incorporado a los centros hospitalarios de Mare de Déu dels Lliris (Alcoi), Hospital de Atención a Pacientes Crónicos y de Larga Estancia (Sant Vicent del Raspeig), Marina Baixa (La Vila Joiosa), Hospital Universitario del Vinalopó (Elche) y Doctor Balmis (Alicante), donde desarrollarán una "parte esencial" de su formación, según ha subrayado la institución académica en un comunicado.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Rocío Julià, ha destacado que "estas prácticas permiten que el alumnado se acerque al entorno asistencial real desde los primeros cursos", por lo que es "una experiencia fundamental para su futuro profesional".

Cada estudiante cuenta con dos figuras de referencia: un tutor clínico, que es personal facultativo del propio centro asistencial, y un tutor académico, perteneciente al profesorado de la UA. Ambos coordinan el proceso y realizan el seguimiento del aprendizaje.

En este sentido, Julià ha manifestado que "la combinación de tutores clínicos y académicos garantiza una supervisión completa y una integración efectiva entre teoría y práctica".

Estas prácticas se desarrollan en un entorno hospitalario donde el alumnado adopta inicialmente un papel observador. Allí, tiene la oportunidad de aprender directamente de los profesionales sanitarios y conocer el funcionamiento del sistema asistencial.

Posteriormente, se completa la experiencia con una fase de reflexión guiada. "Se trata de un proceso pedagógico muy valioso: el estudiante observa, aprende, y después reflexiona junto a su tutor", ha añadido la decana.

Según ha resaltado la UA, la integración en los centros hospitalarios permite a los futuros médicos "familiarizarse no solo con la relación médico-paciente, sino también con el trabajo en equipo y con el uso de herramientas y equipamiento clínico".

En este sentido, Julià ha remarcado la "importancia" de que "comiencen a conocer la anamnesis, la entrevista con el paciente y su familia que orienta el diagnóstico y el plan de actuación".

CONVENIO CON LA GENERALITAT

Así, el contacto "más intensivo" con la práctica clínica llegará en el sexto curso, según ha apuntado la UA, que ha recordado que estas prácticas se enmarcan en el convenio firmado el pasado mes de junio entre la UA y la Generalitat Valenciana "para regular las prácticas docentes de las titulaciones de Ciencias de la Salud".

La decana ha hecho hincapié en que este acuerdo "refuerza la colaboración institucional y garantiza una formación sanitaria de calidad" para el estudiantado.