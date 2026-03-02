Un estudio concluye que la Virgen de La Purísima de Crevillent (Alicante) es obra de Salzillo - AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

ALICANTE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La imagen de la Virgen de La Purísima que se venera en la ermita de la Purísima Concepción de Crevillent (Alicante) ha sido atribuida de manera "concluyente" al escultor murciano del siglo XVIII Francisco Salzillo, tras la realización de un estudio científico "sin precedentes" sobre su sistema constructivo interno.

La investigación, desarrollada gracias al convenio de colaboración firmado el 14 de enero entre el Ayuntamiento de Crevillent y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén, ha sido llevada a cabo por el restaurador de la Región de Murcia Juan Antonio Fernández Labaña y la técnica de Cultura del consistorio Ana Satorre Pérez.

Hasta ahora, la imagen había sido tradicionalmente vinculada al taller de Salzillo por la tradición oral y algunas referencias documentales indirectas, pero "nunca" se había podido confirmar su autoría de forma definitiva, debido a "la ausencia de documentación directa" y a "las transformaciones sufridas por la escultura a lo largo del tiempo", según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El estudio ha aplicado técnicas avanzadas de análisis como radiografías y tomografía axial computarizada (TAC) que han permitido examinar el interior de la obra "sin intervenir físicamente en ella", ha apuntado.

Con estas pruebas, los autores del estudio han identificado elementos técnicos "característicos del taller de Salzillo", como el uso de clavos de forja como refuerzo estructural interno o la tipología y colocación de los ojos de cristal. Estos rasgos constructivos coinciden con los observados en obras documentadas del artista, especialmente con la Inmaculada conservada en la iglesia de San Miguel de Murcia.

Los autores del estudio han apuntado que el análisis también ha permitido confirmar que la escultura fue realizada en Murcia en el siglo XVIII, probablemente en torno a la década de 1750, y que fue luego repolicromada a finales del siglo XIX en una restauración que alteró "su apariencia externa", lo que dificultó durante décadas "su correcta atribución".

"TRADICIÓN"

La concejala de Cultura del consistorio crevillentino, Mónica San Emeterio, ha resaltado que "la investigación no solo valida una tradición oral profundamente arraigada en la localidad, sino que sitúa a Crevillent dentro del mapa del patrimonio escultórico salzillesco" al conservar "una obra auténtica" del considerado "máximo representante de la escultura barroca en el sureste español".

Por su parte, el párroco de Nuestra Señora de Belén y propietario de la obra de arte, Joaquín Carlos Carlos, ha remarcado que este descubrimiento es "una noticia profundamente emocionante para toda la comunidad cristiana y para el pueblo de Crevillent".

Asimismo, ha incidido en que "más allá de su importancia histórica, esta imagen ha sido y sigue siendo un símbolo de fe, esperanza y protección para el pueblo" y ha destacado que saber ahora que fue creada por "uno de los grandes maestros del arte sacro del siglo XVIII" invita a redescubrirla también como "un legado" que se debe cuidar y transmitir.

En la misma línea, la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, ha manifestado que este "hallazgo" supone "un importante avance en el conocimiento de este autor y del patrimonio artístico local" y ha asegurado que refuerza "el valor histórico y cultural de la ermita de la Purísima". También ha dicho que los crevillentinos pueden sentirse "orgullosos de tener este patrimonio", que se debe "valorar, cuidar y proteger".

PUBLICACIÓN Y DOCUMENTAL

De esta manera, el estudio, junto con otros artículos que profundizan sobre la historia y el patrimonio que encierra la Ermita de la Purísima, serán presentados este jueves en la Casa Municipal de Cultura José Candela Lledó.

Durante el acto se dará a conocer la publicación editada íntegramente por el Ayuntamiento de Crevillent y un documental que resume todos estos trabajos realizados.