Un estudio sobre pesca de arrastre "avala" los recursos existentes, pero aboga por una "transición" a la sostenibilidad

ALICANTE, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio financiado por la Diputación de Alicante sobre la pesca de arrastre en la provincia, para analizar el impacto y la situación ambiental, económica y social de esta actividad, avala los recursos existentes, aunque aboga por una "transición" a la sostenibilidad.

Así, se desprende que las evaluaciones oficiales "sobreestiman el estado de explotación y subestiman los recursos pesqueros existentes", por lo que plantea "una revisión metodológica adaptada a la escala local", según un comunicado de la institución provincial.

Las conclusiones de este trabajo, elaborado por los profesores de la Universidad de Alicante (UA) Just Tomás Bayle-Sempere y María Ángeles Castro López, se han presentado este lunes en el Palacio Provincial.

Al acto ha asistido el presidente de la Diputación, Toni Pérez, quien ha explicado que, "atendiendo a las preocupaciones de este sector", la institución provincial ha financiado este análisis "que pretende aportar información científica y rigurosa sobre el estado real de la pesca de arrastre" en la provincia: "Tenemos la sensación de que en Bruselas se están tomando medidas que no se ajustan a la realidad".

En este sentido, ha afirmado que esta investigación, que ha contado con la colaboración de las cofradías de pescadores de Dénia, Calp, La Vila Joiosa y Santa Pola, se trasladará a todos los grupos de la corporación provincial y se remitirá a la Comisión Europea (CE) para que "se tenga en cuenta a la hora de elaborar políticas que afectan a un sector tan relevante" para la provincia.

"Este análisis demuestra la capacidad del sector de aportar ciencia donde muchos ponen ocurrencia y demuestra, frente a aquellos que creen que hacemos las cosas mal, que eso no es cierto", ha apuntado Pérez, en un acto que también ha contado con la asistencia de, entre otros, representantes de distintas cofradías de la provincia.

Aunque el estudio pone de manifiesto la "elevada huella energética y de carbono de esta actividad", destaca su "relevancia estratégica en la economía, el desarrollo social y la cultura marítima de la provincia", por lo que aboga por "una transición real hacia un modelo más sostenible y comprometido mediante innovación tecnológica, eficiencia energética y gestión participativa".

CONCILIAR "CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN"

Del mismo modo, otra de las conclusiones del trabajo resalta "la importancia de una visión ecosistémica y territorial integrada que concilie conservación y producción alimentaria", según recoge la Diputación.

La mejora de la gobernanza, la zonificación de las áreas de pesca con vedas permanentes y temporales para proteger procesos ecológicos, la coordinación entre cofradías y organismos científicos o la racionalización del esfuerzo pesquero para acoplarlo al volumen de recurso disponible y a la demanda del mercado son otras de las recomendaciones que recoge el trabajo elaborado por los profesores de la UA.

"EQUILIBRIO"

Finalmente, el presiente ha destacado el papel de los trabajadores del mar, "que se juegan la vida cada día para proveernos de alimentos", y ha resaltado que se trata de una actividad que apuesta por la sostenibilidad real, "que es aquella que busca el equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social".

El acto, celebrado en el Palacio Provincial, ha contado también con la asistencia del diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, y el director territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Juan Planelles.

Ambos han puesto en valor el "peso" económico, cultural y social del sector pesquero en la provincia de Alicante, "que se está viendo especialmente afectado por las actuales políticas restrictivas de la Unión Europea (UE)".