Un estudio preclínico abre la puerta a tratamientos personalizados de la hipertensión en hombres y mujeres - INCLIVA

VALÈNCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio preclínico del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València, y la Universitat de València (UV) ha mostrado que la hipertensión afecta a la función vascular de manera distinta dependiendo del sexo y abre la puerta a tratamientos personalizados en hombres y mujeres. Los resultados apuntan a nuevas estrategias terapéuticas más precisas y adaptadas a cada paciente.

El trabajo, cuyos resultados se han publicado en Frontiers in Physiology, se ha centrado en el análisis de los mecanismos vasculares en la hipertensión, concretamente en la participación de los canales de calcio tipo T (T-type voltage- gated calcium channels) en la arteria renal diferenciando entre sexos, informa Incliva.

Las investigadoras principales son las doctoras Mª Dolores Mauricio, coordinadora del grupo de investigación de la función vascular de Incliva e investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Cardiovasculares (CiberCV), y Eva Serna, del grupo de investigación de envejecimiento y ejercicio físico de Incliva y el Centro de Investigación Biomédica en Red Fragilidad y Envejecimiento Saludable (Ciberfes). Ambas doctoras colideran el grupo ModulAhR de la UV. La primera autora del trabajo es la doctora Andrea Suárez, del grupo de investigación de la función vascular de Incliva.

Su objetivo era investigar si la hipertensión arterial modulaba los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo T en la arteria renal de rata y si esta modulación podía variar según el sexo biológico.

A partir de sus hallazgos previos, donde habían demostrado que los canales de calcio tipo T estaban muy activos en la arteria renal, tanto en su respuesta vasoconstrictora como vasodilatadora, las investigadoras se plantearon si en la hipertensión arterial la función de estos canales podía alterarse y constituir una diana terapéutica.

"Lo más relevante de este estudio es que muestra que la arteria renal de las hembras hipertensas presenta una mayor contribución de estos canales de calcio comparada con los machos. Este hallazgo abre las puertas a un nuevo enfoque terapéutico para tratar la hipertensión arterial en mujeres de manera diferente a los hombres", destaca la doctora Mauricio.

DIFERENCIAS EN LA RESPUESTA VASCULAR

Según explica la doctora Serna, la hipertensión arterial constituye uno de los principales desafíos de salud pública debido a su elevada prevalencia y a su estrecha asociación con eventos cardiovasculares graves: "En los últimos años, se ha reconocido que la hipertensión no afecta por igual a hombres y mujeres. Existen diferencias claras en su aparición, progresión y respuesta a los tratamientos. Sin embargo, estas diferencias siguen estando insuficientemente representadas en la investigación biomédica".

La investigadora subraya que profundizar en estas diferencias "es esencial para avanzar hacia estrategias terapéuticas más precisas, eficaces y equitativas". En la investigación también se analizó el papel del óxido nítrico sobre la activación de estos canales y se identificaron diferencias en los mecanismos moleculares y en la respuesta frente al estrés oxidativo según el sexo.

Este estudio muestra que la hipertensión arterial altera el funcionamiento de los vasos sanguíneos renales tanto en machos como en hembras, aunque no lo hace de la misma manera. En ambos casos se observa un daño en el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos responsable de facilitar su dilatación y garantizar un correcto flujo de sangre.

El trabajo también ahonda en los mecanismos moleculares que pueden explicar este hallazgo, mostrando un aumento en la expresión de los genes que codifican los canales de calcio tipo T y la enzima que sintetiza el óxido nítrico solo en machos hipertensos y no en hembras, lo que sugiere una regulación distinta en respuesta a la hipertensión según el sexo.

Finalmente, el estrés oxidativo fue marcadamente superior en los machos hipertensos, mientras las hembras no mostraron este patrón, lo que podría reflejar una mayor protección antioxidante.

"En conjunto, estos hallazgos evidencian que la hipertensión afecta de manera diferente a machos y hembras, destacando en estas últimas una mayor pérdida de la modulación por óxido nítrico, una mayor actividad de los canales de calcio de tipo T y una mayor sensibilidad adrenérgica. Todo ello subraya el potencial terapéutico de los canales de calcio tipo T como diana especialmente relevante en hembras y la necesidad de estrategias antihipertensivas personalizadas según el sexo", concluye la doctora Mauricio.