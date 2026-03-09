Un estudio revela que la degradación forestal "altera" el papel ecológico de los carroñeros en bosques tropicales

Ejemplares de gallinazo cabecirrojo - UA

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Universidad de Alicante (UA) revela que la degradación de los bosques secos tropicales "altera" las comunidades de vertebrados carroñeros. Publicada en la revista 'Biodiversity and Conservation', la investigación constituye "una de las primeras evaluaciones cuantitativas del funcionamiento de comunidades carroñeras en los bosques secos tropicales del sur de Ecuador, uno de los ecosistemas más amenazados del mundo".

El equipo científico ha monitorizado 60 carroñas en distintos estados de conservación del bosque mediante cámaras de fototrampeo. En total, han registrado 13 carroñeros vertebrados, de ellos seis mamíferos, seis aves y un reptil, con una estimación que podría alcanzar al menos las 17 especies.

Los resultados muestran que los bosques mejor conservados albergan comunidades de carroñeros más diversas, ya que han detectado hasta once especies distintas, incluidas aves como el buitre rey ('Sarcoramphus papa') o la urraca coliblanca ('Cyanocorax mystacalis').

Por el contrario, en ambientes más degradados, los datos señalan comunidades simplificadas, dominadas por especies como el zorro de Sechura ('Lycalopex sechurae'), responsable del consumo de casi la mitad de las carroñas.

Asimismo, el artículo pone de manifiesto que las carroñas desaparecieron "más rápido" en los hábitats degradados que en los bosques "bien conservados", según ha detallado la institución académica en un comunicado.

"Mientras que en zonas seminaturales tardaban más de tres días en consumirse completamente, en áreas degradadas el proceso se reducía a apenas uno o dos días", explica Adrian Orihuela-Torres, autor principal del estudio e investigador del Departamento de Ecología de la UA.

Según los investigadores, este resultado indica que algunas funciones ecológicas pueden mantenerse pese a la pérdida de biodiversidad, aunque sustentadas por comunidades "más simples y potencialmente menos estables a largo plazo".

Los carroñeros vertebrados, aves, mamíferos y reptiles que consumen animales muertos "desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas al acelerar la descomposición de la materia orgánica, reciclar nutrientes y reducir la propagación de patógenos". Sin embargo, apunta el investigador de la UA, "su funcionamiento ecológico ha sido poco estudiado en los bosques secos neotropicales".

PAPEL DE LOS BOSQUES "MEJOR PRESERVADOS"

El artículo pone de relieve que "los bosques mejor preservados actúan como refugio para especies sensibles y amenazadas, incluidas varias endémicas de la también conocida como región tumbesina situada en Ecuador y Perú".

"En estos hábitats hemos documentado por primera vez el comportamiento carroñero en zarigüeyas del género Marmosa, lo que amplía el conocimiento sobre la ecología alimentaria de estos pequeños marsupiales", añade Orihuela-Torres.

Los autores advierten de que "la aparente eficiencia funcional observada en áreas degradadas no debe interpretarse como resiliencia ecológica, sino como una reorganización del ecosistema hacia comunidades más homogéneas dominadas por especies oportunistas". "Este fenómeno se asocia a la pérdida histórica de grandes depredadores y a la transformación humana del paisaje", apunta el investigador de la UA.

Según la institución académica, los resultados subrayan "la importancia de conservar bosques bien estructurados no solo para proteger la biodiversidad, sino también para mantener la complejidad y estabilidad de los procesos ecológicos que sostienen los ecosistemas".

El equipo de trabajo, encabezado por Adrian Orihuela-Torres, ha contado con investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad Técnica Particular de Loja de Ecuador (UTPL).