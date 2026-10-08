Un estudio señala que incluir lecturas con personajes e historias LGTB se asocia a actitudes más inclusivas en primaria

Los investigadores José Rovira-Collado (i), Guillermo Soler (c) y María Ribes (d), del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Alicante (UA) - UA

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por los investigadores del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante (UA) Guillermo Soler, María Ribes y José Rovira-Collado señala que introducir lecturas con personajes e historias LGTB se asocia a actitudes más inclusivas en primaria.

Así, publicado en la revista científica internacional 'Education Sciences', el trabajo apunta que introducir en el aula esas lecturas relacionadas con la diversidad afectivo-sexual y de género "puede favorecer cambios positivos en la inclusión de identidades no heteronormativas".

Para realizar esta investigación, el equipo de la UA desarrolló varias intervenciones en clases de Lengua Castellana y Literatura con escolares de sexto de primaria de dos centros de Elche. En total, participaron 77 alumnos: 31 estudiantes en un grupo experimental y 46 en un grupo de control, ha detallado la institución académica en un comunicado.

Durante un curso escolar, el grupo de control continuó con sus lecturas habituales, mientras que el experimental trabajó con álbumes ilustrados, cuentos tradicionales, poemas, cómics y fragmentos de novelas juveniles cuyos personajes reflejaban diferentes realidades.

En las obras empleadas se encuentran 'Little David', protagonizada por el hijo de una pareja de hombres; 'Titiritesa', que aborda el deseo de una niña de casarse con otra niña, o 'And Tango makes three', sobre una pareja de pingüinos macho que adopta, entre otros títulos.

Además de fomentar la lectura, explican los profesores de la UA, "en las sesiones se llevaron a cabo actividades guiadas para analizar y debatir la presencia y representación de personajes no normativos". "De hecho, algunos textos incluían situaciones de rechazo o acoso, que se abordaban mediante el diálogo con el objetivo de promover la reflexión sobre el respeto y la inclusión", han apuntado.

Una vez finalizado el curso, todos los participantes respondieron a un mismo cuestionario diseñado para medir la aceptación de personas lesbianas, gais, trans y bisexuales, así como el autoconcepto o autoaceptación.

RESULTADOS

Tras la experiencia pedagógica y el análisis de los datos recopilados por los investigadores de la UA, los resultados indican que el grupo experimental mostró una mayor aceptación de tener una persona lesbiana o gay como amiga, ya que no se registraron respuestas de rechazo.

Sin embargo, en el grupo de control, un 6,5 por ciento del alumnado manifestó estar en desacuerdo con esta posibilidad. En cuanto a la aceptación de personas bisexuales y trans, en ambos grupos se superó el 70% y no se observaron diferencias estadísticamente significativas.

Las diferencias fueron más relevantes al preguntar al alumnado por la posibilidad de sentirse atraído por personas de su mismo sexo. El porcentaje de respuestas positivas fue del 45,2% en el grupo experimental, frente al 28,3% en el de control. Al mismo tiempo, las respuestas de rechazo descendieron del 30,4% en el grupo de control al 9,7% en el experimental.

Los autores subrayan que "estos resultados no significan que los estudiantes se identifiquen como homosexuales o bisexuales, ya que la pregunta valoraba su disposición a aceptar esa posibilidad en sí mismos, no pretendía determinar su orientación sexual".

En el caso de la autoaceptación de la identidad trans, el grupo experimental presentó un 38,7% de respuestas negativas ante la posibilidad de identificarse con un género diferente, además de un 35,5% de respuestas neutrales. "En esta variable tampoco hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos", añaden los investigadores de la UA.

"PUEDEN PROMOVER CAMBIOS POSITIVOS"

Aunque los resultados de este estudio deben interpretarse con cautela, ya que se trata de una primera experiencia realizada únicamente en dos centros escolares, los datos indican que estas prácticas educativas "pueden promover cambios positivos en las percepciones del alumnado", ha apuntado la institución académica.

Los autores plantean "la importancia de revisar el currículo para incorporar contenidos que permitan reflexionar sobre la diversidad sexual y la identidad de género desde las primeras etapas educativas". "No solo para que se conozcan las diferentes realidades, sino también para prevenir situaciones de acoso o violencia y promover espacios escolares seguros", destacan.