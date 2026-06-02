Un estudio señala que una molécula logra "reprogramar" las defensas del cerebro frente al alzhéimer

Investigadores - UMH

ALICANTE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo liderado por el investigador del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), José Vicente Sánchez Mut junto al investigador de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza) Johannes Gräf ha identificado una molécula experimental capaz de "reprogramar" las células inmunes del cerebro para recuperar parte de su función protectora frente al alzhéimer.

El trabajo, publicado en la revista 'Cell Death and Disease', demuestra que el compuesto, denominado OLE, ayuda a la microglía a rodear y contener las placas de beta-amiloide, reduciendo su tamaño y toxicidad, ha detallado la UMH en un comunicado.

En modelos animales, el tratamiento "también mejoró el rendimiento cognitivo en pruebas de memoria". El alzhéimer se caracteriza, entre otros factores, "por la acumulación de placas de beta-amiloide y por el deterioro progresivo de la microglía, las células inmunitarias encargadas de limpiar estos depósitos tóxicos en el cerebro". Con el avance de la enfermedad, estas células pierden parte de su capacidad protectora y pueden contribuir al daño neuronal.

En este estudio, los investigadores observaron que OLE, una molécula derivada del gen PM20D1, ayuda a devolver a la microglía a un estado más beneficioso. Así, "las células se desplazan hacia las placas y las rodean, generando una especie de barrera alrededor de las placas que limita su interacción con las neuronas y reduce su impacto tóxico sobre el tejido cerebral".

"Lo más relevante es que hemos identificado una molécula capaz de recuperar la función protectora de la microglía", ha explicado Sánchez Mut, y ha añadido: "En la enfermedad de Alzheimer, estas células dejan de funcionar correctamente. Nuestros resultados demuestran que es posible revertir el proceso e identifican nuevas vías terapéuticas y de investigación para luchar contra la enfermedad".

METODOLOGÍA

El investigador lidera el laboratorio Epigenómica Funcional del Envejecimiento y la Enfermedad de Alzheimer, ubicado en el campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH. Para estudiar el efecto de OLE, el equipo combinó distintos modelos experimentales.

En concreto, en primer lugar, utilizaron gusanos ('C. elegans') modificados para producir beta-amiloide, lo que permite analizar de forma rápida su toxicidad. En este modelo, el tratamiento con OLE redujo la acumulación de agregados y mejoró la movilidad de los organismos, lo que sugiere un efecto "protector" frente al daño asociado a la enfermedad.

Posteriormente, el equipo administró el compuesto durante tres meses a ratones modelo de alzhéimer para analizar su efecto en el cerebro y la memoria. Tras el tratamiento, los animales mostraron un mejor rendimiento en pruebas de memoria y una reducción de las placas de beta-amiloide asociadas a la enfermedad.

Para entender cómo actuaba OLE en el cerebro, el equipo analizó la actividad de miles de células de forma individual. Los resultados mostraron que la microglía era el tipo celular "más afectado por el tratamiento".

Tras la administración del compuesto, estas células activaban mecanismos relacionados con la eliminación de beta-amiloide y recuperaban su capacidad para desplazarse hacia las placas y rodearlas.

"El análisis de célula única nos permitió comprobar que la microglía era la célula que más respondía al tratamiento", señala la investigadora Victoria Pozzi, primera autora del estudio, y ha agregado que "a partir de ahí" vieron que "el compuesto ayudaba a estas células a moverse hacia las placas de beta-amiloide y a contener mejor el daño asociado a la enfermedad".

Asimismo, los investigadores confirmaron en cultivos celulares que la microglía tratada con OLE presenta una mayor capacidad para desplazarse hacia los depósitos de beta-amiloide y favorecer su eliminación.

Del mismo modo, en cultivos neuronales sometidos a estrés similar al observado en el alzhéimer, el tratamiento aumentó la supervivencia celular, "lo que sugiere que también ejerce un efecto protector directo sobre las neuronas".

"POTENCIAL"

Los resultados del estudio están protegidos por dos patentes europeas, una de ellas de titularidad del CSIC. Según los autores, este "avance" refuerza "el potencial traslacional de la investigación y su posible desarrollo en el ámbito terapéutico en el futuro".

El estudio ha sido posible gracias a la financiación de la Dementia Research Switzerland-Synapsis Foundation (Suiza), el Pasqual Maragall Researchers Programme (PMRP) de la Fundación Pasqual Maragall, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Programa Severo Ochoa para Centros de Excelencia de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el programa Prometeo de la Generalitat Valenciana, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Plataforma Temática Interdisciplinar del CSIC PTI+ NEURO-AGING.

También ha contado con el "apoyo" de la Swiss National Science Foundation, de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), el Consejo Europeo de Investigación (ERC), la Fundación Nacional para la Investigación de Corea (NRF) y el Fondo Social Europeo (FSE+), ha detallado la UMH.