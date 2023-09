Un estudio de la UA constata la existencia de discriminación por su acento a extranjeros que quieren alquilar un piso

ALICANTE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universidad de Alicante (UA), coordinada por la profesora de Lingüística María del Carmen Méndez Santos, ha constatado las "consecuencias perversas" del perfilado lingüístico y ha desvelado que se produce una "evidente discriminación" para alquilar pisos en función del acento.

El estudio se ha basado en 288 llamadas telefónicas a anuncios de alquiler de pisos por mujeres de diferentes nacionalidades y ha dado como resultado el artículo 'Análisis de la discriminación por perfilado lingüístico durante la atención telefónica para acceder a la vivienda de alquiler en España' en el que ha participado, además, el profesor de la Universidad de Nebrija, Jon Andoni Duñabeitia, según ha señalado la UA en un comunicado.

Para realizar el estudio, la profesora, junto a siete de sus alumnas, representaron el mismo personaje ficticio al realizar las llamadas: una mujer, funcionaria y profesora de inglés. Cada una de estas personas, de origen diferente y con "marcado acento", hicieron 36 llamadas --seis por cada ciudad--, tres a pisos caros y tres a baratos. Estas se realizaron entre marzo y mayo de 2023 a ofertas que aparecían en los principales portales de alquiler del país.

En concreto, fueron realizadas a tres ciudades con un alto nivel de turismo y residentes extranjeros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (Madrid, Barcelona y Alicante) y a otras tres menos turísticas, como Cáceres, Vigo y Gijón.

Las llamadas las realizaron Amina Khiari (acento arabófono), Efithia Dimario (acento germanoparlante), Emma Pölkki (acento finlandés), Francesca Carofiglio (acento italiano), Lisandra EspírituSanto (acento dominicano), Miyuna Komura (acento japonés), Claudia Casal (acento autóctono) y María Méndez (acento autóctono).

Méndez ha apuntado que, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una de las "principales causas de discriminación" para el acceso a la vivienda, junto con el aspecto físico o las condiciones económicas, es el origen (real o imaginado) de una persona.

La investigadora ha señalado que esto ocurre porque los hablantes "tienen una conciencia sociolingüística por la que asocian ciertos rasgos, usos, vocabulario a una comunidad determinada". Cuando este conocimiento se emplea para clasificar a una persona según sus rasgos de habla se conoce como 'perfil lingüístico'.

"Cuando yo llamaba, a mí no me hacían preguntas y se mostraban muy dispuestos a que visitara el piso. Nada que ver con lo que ocurría cuando la llamada la hacían las estudiantes con un acento no europeo, a las que lo primero que le preguntaban era si tenían nómina", ha detallado la profesora.

"MENOS OPORTUNIDADES" A LLAMANTES ARABÓFONA Y JAPONESA

Asimismo, ha añadido que los resultados muestran que "no hay apenas diferencia" entre nativas de español de diferentes variedades o de nacionalidades europeas a la hora de acceder a oportunidades de visitar un piso. Sin embargo, las llamantes arabófona y japonesa "sí que tuvieron menos oportunidades y peor calidad de atención en las llamadas".

"Además, se detecta un efecto negativo para las hablantes no nativas, las personas tenían menos paciencia con las personas cuyas formas de hablar eran codificadas claramente como extranjeras", ha explicado la investigadora.

El estudio ha constatado que "existe una discriminación por perfilado lingüístico", ya que se presuponen unas características a la persona hablante en función de cómo se habla, "basándose en subjetividades y no en datos reales sobre su capacidad económica o adquisitiva".

"Estamos claramente ante un caso de discriminación. Sea como fuere y aceptando lo que todas las sociedades avanzadas aceptan que son los Derechos Universales promulgados por la ONU, esta situación no es tolerable, debe ser denunciada y la sociedad sensibilizada. Un país que se considere a sí mismo moderno no puede ni debe presentar actitudes denigrantes, supremacistas y xenófobas como estas", ha concluido la investigación.