Un estudio de la UV revela la dimensión sensorial de las cuevas rituales ibéricas

Investigadores de la UV - UV

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) lidera un estudio que analiza la relación entre las condiciones ambientales de las cuevas y las prácticas rituales de las sociedades iberas. El trabajo aporta una nueva metodología para entender el vínculo entre los entornos subterráneos y la experiencia sensorial de las personas que los visitaron.

La investigación, publicada en la revista Journal of Field Archaeology, examina tres cavidades de la provincia de València: la cueva del Sapo (Chiva); la cueva Merinel (Bugarra) y la cueva de los Mancebones (Requena), tal como ha detallado la institución académica en un comunicado.

Los hallazgos revelan que las comunidades iberas (siglos V-III antes de nuestra era) seleccionaban de forma preferente las zonas más profundas, oscuras y húmedas de las cuevas para llevar a cabo prácticas rituales.

Sonia Machause López, profesora del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la UV y directora del proyecto, ha destacado que "el estudio ha permitido identificar un patrón recurrente: los depósitos arqueológicos vinculados a actividades rituales se localizan preferentemente en las partes más oscuras y húmedas".

Completan el equipo de investigación valenciano Agustín Diez Castillo, miembro del mismo departamento, y Daniel Negueruela Villanueva, alumno del Máster en Arqueología. Asimismo, también han participado investigadores de la Universidad de Alicante, la Universidad de Sydney y la Universidad de Durham.

UNA MIRADA SENSORIAL A LA ARQUEOLOGÍA

El equipo combina la arqueología sensorial, la psicología ambiental y la ciencia cognitiva para caracterizar la experiencia humana en estos espacios subterráneos.

Para ello, el personal investigador ha integrado mediciones de intensidad lumínica, temperatura y humedad mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) y análisis estadísticos. "Esta metodología permite identificar patrones que no siempre son perceptibles directamente. Puede aplicarse a otras cuevas y contextos arqueológicos del Mediterráneo, así como contribuir a diseñar futuras estrategias de prospección y excavación", ha manifestado Machause.

"Los resultados tienen implicaciones tanto para la interpretación de las prácticas rituales de las sociedades iberas como para el desarrollo de nuevas metodologías arqueológicas", ha señalado Machause. Además, "permiten comprender las cuevas no como simples receptáculos de objetos o escenarios naturales donde se realizaban ceremonias simbólicas, sino como espacios que participaban activamente en la configuración de las prácticas rituales".

"Esto amplía la comprensión de la ritualidad ibérica al incorporar la dimensión sensorial y la relación entre las comunidades humanas y su entorno", ha agregado.

Asimismo, el análisis proporciona un nuevo marco para el estudio comparativo de los paisajes rituales y las experiencias sensoriales en diferentes sociedades del pasado.

"Más allá de reconstruir exactamente cómo sentían o percibían las personas de hace más de dos mil años, algo que no podemos conocer directamente, se busca detallar las condiciones materiales y ambientales que hicieron posibles determinadas experiencias", ha concluido Machause.

El trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto 'Deep in Caves: Ritualidad ibérica en contexto' (Ritcontext), subvencionado por la Generalitat Valenciana (CIGE 2022/94).