EUPV y Podemos retoman la negociación para una candidatura al Ayuntamiento de Alicante con "infinitas coincidencias"

Publicado 11/02/2019 13:47:16 CET

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida y Podemos Alacant iniciarán este lunes las negociaciones de cara a cerrar la candidatura a la Alcaldía de la ciudad, después de que se haya cerrado el acuerdo para la lista autonómica. En el caso de la capital alicantina, desde EUPV consideran que hay "infinitas coincidencias".

La coordinadora de EUPV en Alicante, Isabel González, ha afirmado: "Esta tarde vamos a empezar a hablar", al tiempo que ha confiado en que "la disposición es buena" y que un "buen acuerdo" lo será para "las dos formaciones". "Para nosotros el programa es básico", ha insistido González, que ha precisado que existen "infinitas coincidencias", "y los puestos son la visibilización de la organización".

"Que se haya dado el pacto autonómico es una buena noticia", ha evidenciado el número uno de la lista de EU en Alicante ciudad, Dani Simón, que ha considerado que el acuerdo local se debe dar "más pronto que tarde", y ha opinado que antes de que termine este mismo mes de febrero habrá "una propuesta definitiva sobre la mesa".

Simón se ha pronunciado así este lunes en Alicante, donde ha comparecido junto a las candidatas autonómicas y europeas de EU, Estefanía Blanes y Alba Quesada. Según ha dicho se paralizaron las negociaciones para evitar "distorsiones" provocadas por la negociación a nivel autonómico.

El concejal en el Ayuntamiento ha recordado que antes de que se "congelaran" las negociaciones entre Podemos y EU en Alicante, a la espera del acuerdo autonómico, llegó a haber "una propuesta de Podemos" que "no tenía que aprobarse, sino seguir negociándose". "Es normal que Podemos Alicante haga una propuesta, que EU haga en ese caso una contrapropuesta, que desde luego habrá", ha afirmado.

No obstante, y aunque ha matizado que "todavía" no estaba en condiciones de avanzar esas líneas, sí ha reconocido que va en la línea de "intentar aportar todo lo que EU Alacant puede aportar en la candidatura. Si firmamos un pacto en el que pensamos que no estamos aportando todo lo que podemos aportar lo estaríamos haciendo mal y no siendo leales".

"Por eso que EU vaya a sugerir ajustes y algunas alternativas 100% a esa candidatura", ha incidido. Asimismo, sobre posibles marcas para la ciudad de Alicante, y en referencia a 'Guanyar Alacant', Dani Simón ha subrayado que "de momento" solo existe la marca autonómica de Unidas Podemos Esquerra Unida.

AUTONÓMICAS Y EUROPEAS

Por su parte, la cabeza de lista de EU a las autonómicas por Alicante, número tres de la lista conjunto con Podemos, Estefanía Blanes, ha sostenido que el objetivo es lograr dar "visibilidad" a la marca de EU para que "vuelva a las Corts Valencianes".

La edil en Alcoi ha mantenido que se ha ocupado el lugar de EU en el parlamento valenciano, pero "no su espacio político", después de que en las pasadas autonómicas de 2015 se quedara fuera "por primera vez".

"Pensamos que la voz de EU se ha tirado mucho en falta y pensamos que es la oportunidad de recuperar esta voz en las Corts y porque sobretodo hay muchos asuntos que pensamos que han quedado fuera de esta legislatura y pensamos que hay que apostar por ellos", ha señalado.

Finalmente, Alba Quesada, número siete de la confluencia con Podemos, ha destacado las listas "plurales" para defender los "derechos de la ciudadanía" en la Unión Europea "y los intereses de los valencianos y valencianas, como ha hecho Marina Albiol", donde ha considerado que se toman decisiones "importantes para el futuro" desde el "oscurantismo, impunidad y sin control ciudadano".