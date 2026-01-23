El Euromillones deja un premio de un millón de euros en Alicante

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración - María José López - Europa Press - Archivo

ALICANTE 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 23 de enero, ha dejado un premio de un millón de euros en Villena (Alicante), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de El Millón, con código XHG89279, en la Administración de Loterías número 2 de Villena (Alicante), situada en Cervantes, 32.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes ha estado formada por los números 4, 42, 5, 13 y 21. Las estrellas son 3 y 10. La recaudación ha ascendido a 61.131.622,20 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En España existen 19 boletos acertantes de Cuarta Categoría (4 + 2). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 109 millones de euros.