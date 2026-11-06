Evacuada la Facultad de Farmacia en Burjassot por un pequeño incendio que no ha causado daños

Archivo - Imagen añerea de archivo de la Facultad de Farmacia. - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Farmacia ubicada en el campus de Burjassot de la Universitat de València (UV) ha sido evacuada en la mañana de este viernes a causa de un pequeño incendio que no ha causado daños.

La incidencia se ha producido sobre las 11.15 horas, mientras estudiantes de doctorado realizaban una práctica de investigación de Química Orgánica en una estancia situada en la cuarta planta del edificio. Al parecer, según han detallado a Europa Press desde el servicio de prevención de la UV, el origen ha sido una pequeña chispa provocada por el mal funcionamiento de un equipo refrigeración.

Rápidamente, se ha actuado siguiendo el protocolo, se ha podido extinguir el incendio, se ha evacuado por precaución la facultad y e ha dado a aviso a Emergencias.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia apuntan que han movilizado hasta el lugar dos dotaciones de los parques de Burjassot y Paterna, con sargento de Paterna. Al llegar, el incendio ya estaba extinguido y se encontraba en proceso de ventilación, por lo que no ha sido necesaria la intervención de este cuerpo, apuntan.

Desde la Universitat señalan que no se han producido daños y, afortunadamente, en una media hora se ha restablecido la normalidad.