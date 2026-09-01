Ex maestros mayores del Gremio de Artistas Falleros denuncian "prepotencia" y "falta de información veraz" del actual

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VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ex maestros mayores del Gremio de Artistas Falleros de València Pablo Jesús Ovejero, José Latorre, José Ramón Espuig y Francisco Pellicer han denunciado la "prepotencia" y las "malas formas" del actual máximo responsable de la entidad, Vicente Julián García Pastor, al que acusan además de utilizar los estatutos "a su antojo" y de modificar artículos sin la aprobación de la asamblea general, lo que constituye una serie de "actuaciones ilegales".

"No podemos estar de espaldas a una realidad que no nos deja indiferentes y con una gran preocupación", han señalado en un comunicado que firman los cuatro al que ha tenido acceso Europa Press. "Suscribimos esta declaración unánime y firme para que se sepa cuál es en realidad la verdadera situación del Gremio y la gestión que está desarrollando el actual maestro mayor y su inexistente Junta Directiva", han expuesto.

Todo ello, han esgrimido, porque les resulta "imposible que haya respuestas" a sus "preguntas o aclaraciones". "Ni el registro de entrada al que hemos acudido en infinidad de ocasiones, como se nos ha indicado, ha sido suficiente para contestar ninguna de las preguntas o aclaraciones solicitadas", han indicado.

Tampoco ha sido posible, han detallado, con "las solicitudes para realizar las asambleas generales, según marcan los estatutos gremiales, con unas actas que nunca han sido previamente leídas ni aprobadas, al no haber existencia de ellas". Todo ello conlleva, han advertido, "la ilegalidad de los acuerdos o nombramientos que se hayan querido adoptar en dichas asambleas".

"MERA CORTINA DE HUMO"

Paralelamente, Ovejero, Latorre, Espuig y Pellicer han reprochado al actual maestro mayor con que "la información de la que tanto alardea es una mera cortina de humo, pues engaña a la mayoría de sus agremiados, con gran número de noticias relacionadas con reuniones y visitas, como si los cuatro anteriores y los anteriores a estos no las hubiesen hecho durante sus diferentes mandatos". "Noticias que (...) llegan continuamente dando una sensación de gran esfuerzo y dedicación que, si fuera bien empleada, sería loable por su parte".

Sin embargo, han argumentado que "la realidad es bastante diferente y muchas de las cosas que predica son falsas y su actitud con respecto a los compañeros es contraria a lo que predica". De hecho, han denunciado la "gran prepotencia y malas formas" de García Pastor, al que han acusado incluso de utilizar "los estatutos gremiales a su antojo y modificar artículos sin la aprobación de la asamblea general y soberana, como debería de ser, con actuaciones ilegales sobre la misma".

"PERJUICIO" DE 122.000 EUROS POR LA SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓ

Además, han aseverado que a todo ello "hay que sumarle lo publicado recientemente sobre el convenio que el Gremio suscribió con la Diputació de València el pasado 2025, tras la concesión de una subvención de 200.000 euros por parte de la institución provincial para la ejecución de unos ninots realizados por talleres de agremiados ubicados en zonas afectadas por la dana, según memoria propuesta y firmada por el propio maestro mayor".

Según han sostenido, el mismo "incumple el acuerdo con la Diputació" y provoca "un perjuicio económico de elevado importe (122.080 euros) a la entidad gremial, por la ejecución de una cesión de crédito con una entidad bancaria que en ningún momento fue aprobada por una asamblea general, como marcan los estatutos".

También han denunciado que se ha "ocultado a los propios agremiados, incluso a los beneficiarios de dicha subvención, el motivo de la misma" y que hasta la fecha García Pastor no ha dado "ninguna explicación, como le ha sido solicitada".

"Todo ello es lo que ha acabado por provocar esta inquietud y máxima preocupación por nuestra parte", han detallado los anteriores representantes, que han hecho hincapié en la "falta de claridad de información veraz hacia el resto de los compañeros agremiados, que viven de espaldas a esta realidad".

CONTESTACIÓN "CLARA Y CONTUNDENTE"

Por su parte, el actual maestro mayor, Vicente Julián García Pastor, en un comunicado remitido a Europa Press, ha negado las acusaciones de forma "clara y contundente, especialmente ante el atisbo de duda sobre transparencia en la gestión económica de la actual directiva" del Gremio de Artistas Falleros.

En este sentido, ha defendido que no solo "los agremiados están informados puntualmente por vía mail de forma interna de cada novedad o movimiento, sino que en las periódicas asambleas económicas, que por última vez realizamos el pasado 25 de junio y fue aprobada por mayoría, se da buena cuenta de cada pormenor".

Respecto a "la preocupación que debería ser principal" para la entidad gremial, que es el asunto de la subvención de la Diputació de València, ha remarcado, García Pastor replica: "No tenemos noticias".

Dicho esto, se ha mostrado sorprendido "y no gratamente" que los ex maestros mayores "hagan uso y difusión de datos económicos confidenciales, de los cuales la propia directiva no era sabedora y no han sido siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia y ha afirmado desconocer "cómo han podido llegar a su conocimiento".

"Aún así, y atendiendo solo a la demanda de información sobre el estado de la cuestión, volvemos a repetir que en estos momentos, a día 1 de septiembre, seguimos sin resolución por parte de la corporación provincial, después de haberse realizado en tiempo y forma el recurso pertinente por nuestra parte el pasado mes de julio", ha especificado el responsable gremial.

También ha asegurado que cualquier agremiado "puede realizar sus consultas a través de registro de entrada" y ha garantizado que a todas ellas "se les da respuesta, pasando por el servicio jurídico, siempre y cuando no tengan defecto de forma".

Finalmente, García Pastor ha invitado a los cuatro ex maestros mayores y "al resto de compañeros" a asistir y participar de las asambleas, "donde ponemos en común toda la información que nos incumbe como Gremio".