El exalcalde Turís dice a la jueza de la dana que no le llamó "nadie" de Emergencias el 29O ni recibió avisos

Archivo - Trabajos en zonas agrarias afectadas por la dana en Turís (Valencia). - DELEGACIÓN GOBIERNO CV - Archivo

VALÈNCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ismael Corell, exalcalde de Turís (Valencia), ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que no le llamó "nadie" del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) el día de la riada y que no recibió avisos previos.

Corell se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la riada, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El ex primer edil, quien actualmente ocupa el cargo de teniente de alcalde, ha explicado que ni días antes ni la misma jornada de la dana recibieron ningún tipo de aviso. Sin embargo, sí decidieron antes de las 7 horas suspender las clases en los colegios, guarderías y centros de gente mayor "dada la idiosincrasia de Turís y los diseminados que tiene", y en base a las noticias que habían escuchado el día anterior.

Al respecto, ha explicado que antes de las 9 horas ya habían caído en el municipio 200 litros y que entre las 11 y las 15 horas fue cuando cayó la "hecatombe". En su correo, ha añadido, tampoco recibió ninguna información y el jefe de Policía Local tampoco recordaba, según ha comentado, haber recibido nada.

Sobre las 19 horas, ha añadido, se quedaron sin telefonía y poco después sin luz. El jefe de carreteras de la Diputación le llamó sobre las 21 horas para avisarle del corte de la CV-22 porque se había caído un puente. A parte de la suspensión de clases y el corte de carretera no tomó más medidas, ha dicho.

También ha dicho que durante ese día no habló con ningún otro alcalde y ha señalado que no tenían canales de comunicación con la población "más allá de redes sociales y WhatsApp", ha concretado.

Respecto de la presa de Forata ha comentado que no tuvieron información "de nada" ni "nadie" le llamó para preguntar. No recibía ni daba información. Al ser un partido independiente, ha añadido, no tenía una comunicación fluida con otros alcaldes, aunque se llevaba bien con ellos.

Ese día tampoco recuerda haber recibido ninguna llamada de Emergencias, y ha concretado que estuvo en el Ayuntamiento desde las 7 horas hasta las 15. De ninguna de las 21 supuestas llamadas de Emergencias tiene constancia. No se acordaba, así mismo, de ninguna directiva de actualizar correos electrónicos de Emergencias.

Respecto de los rescates del Consorcio de Bomberos por la mañana, a él no se le comunicó nada tampoco, ha manifestado. De gente atrapada no sabía nada igualmente.

Preguntado por el Es Alert, ha indicado que no recordaba haberlo recibido porque al no haber ya línea, ni llevaba el teléfono. El exalcalde, por otra parte, ha señalado que "nadie" de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se puso en contacto con él y que no le constaba que tuvieran un plan en caso de rotura de Forata.