Una exalcaldesa afirma a la jueza de la dana: "En Requena no hubo muertos ni heridos porque se avisó a la población"

Archivo - Duplican la longitud de los puentes sobre el río Reatillo en Requena y Chera tras aumentar el cauce por la dana - GVA - Archivo

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Rocío Cortés, alcaldesa de Requena (Valencia), ha transmitido en su declaración, este lunes, ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que: "En Requena no hubo muertos ni heridos porque se avisó a la población".

Cortés (PP), quien ha comparecido hoy como testigo en los juzgados de Catarroja, ha explicado que sobre las 00 horas de ese día ya estuvo hablando con una concejala de su equipo de Gobierno para ver qué decisiones tomaban por las lluvias previstas. Las previsiones eran "fuertes" al mediodía y les preocupaban los colegios, ha expuesto.

A las 6 horas valoraron el cierre de centros educativos y casi una hora más tarde se trasladó esta decisión al inspector de Primera y, posteriormente al de Secundaria. También se comunicó al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) la voluntad de suspender las clases. Lo siguiente fue preparar el decreto.

Sobre las 7 horas ya tenían listo el comunicado de suspensión de clases y se difundió. Y seguidamente se acercaron a ver el barranco que atraviesa el municipio: "Normalmente no tiene mucha agua o nada. Y ese día venía con agua y ya sorprendió", ha comentado. Eran las 8 horas.

Así, empezaron a hacer un dique y mientras tanto también pensaban, según ha comentado, que el único hospital desde Valencia estaba en Requena y el municipio "no se podía quedar incomunicado". "Las dos entradas al hospital corrían peligro", ha afirmado, para continuar explicando que lo siguiente fue pedir a la población que se fuera a casa.

Se dirigió hacia el Ayuntamiento sobre las 13 horas y fue montando el Cecopal. En ese momento, tanto Guardia Civil como Policía Local comentaban que la situación estaba empeorando "por momentos" y que preocupaban los accesos al hospital, puentes, zonas inundables y la central nuclear.

Así, se cortaron todos los accesos a los puentes grandes y "se hizo una labor impresionante". "En Requena no hubo heridos ni muertos porque se avisó a la población", ha señalado.

Seguidamente, la exalcaldesa comenzó a recibir llamadas de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y después se comunicó con la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en este procedimiento. También habló con Jorge Suárez.

LA SITUACIÓN EN UTIEL

Sobre las 15 o 15.30 horas, ha expuesto la testigo, comenzaron a ver que la situación en Utiel, pueblo "vecino", empezaba a ser "insostenible". "Se llamaron a tractores, casi nos quedamos sin coches de la Guardia Civil. Y salieron los tractores hacia Utiel. Además, como no tenían muchos alojamientos decidieorn hacer un refugio en el recinto ferial y el teatro principal", ha explicado.

Esa tarde también seguía en contacto con el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, quien le manifestó que pensaba que había muertos: "Fue muy dura la sensación de tener de todo y no poder ayudar a mi pueblo hermano. Desde esa llamada ya prácticamente se cortaron las comunicaciones", ha indicado.

FUE "DANTESCO"

Sobre las 20 horas acudieron al Puesto de Mando Avanzado (PMA) y lo que más le preocupaba a ella en ese momento eran las aldeas. Les comentaron que "más o menos" estaban bien. Más tarde, ha dicho, les dijeron que "se estaba muriendo gente en la autovía" y "se fueron hacia allí conductores de autobuses. Llegaron a recoger a unas 500 personas, fue dantesco", ha descrito.

Al día siguiente, a las 7 horas, ya estaba en el Ayuntamiento y siguieron con la coordinación de ayudas. Preguntada por si tenían alertas de lluvia los días anteriores, ha contestado que consultaron la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pero que en el consistorio no recibieron notificaciones.

No recibieron nada del CCE, pero ellos sí llamaron para comunicar, ha añadido. "Nadie nos dijo tampoco lo de la alerta del Magro. Sé que se subió a Nivel 2 porque llamé a Jorge Suárez", ha expuesto.

Sobre los mensajes que enviaron a la ciudadanía, la testigo ha aludido a cuatro: "El primero se mandó a la empresa de autobuses de los colegios a las 7 horas; a las 7.52 horas se mandó comunicado a la ciudadanía comunicando la suspensión de clases y recomendaciones; a las 13.10 horas lo dije en radio. A las 13.25 horas se dijo a la gente que se fuera a sus casas", ha expuesto.

La manera de difundir estos mensajes, ha explicado, fue a través de la agenda del Ayuntamiento. "Tenemos un grupo de medios con las dos radios, el periódico digital y todos los que pueden informar", ha señalado. También avisaron por redes.

La exalcaldesa, que ha negado haber recibido ese día alguna llamada del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, ha resumido: "No hubo fallecimientos ni lesionados porque llegaron pronto, pero siempre hay un factor suerte. La labor fue muy buena".