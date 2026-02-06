El exdirector de Emergencias aconsejó a Pradas pedir la UME sobre las 14 horas del 29O para "curarse en salud"

Moratilla a su llegada a los juzgados de Catarroja - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alberto Javier Martín Moratilla, ex director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), aconsejó a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas activar la situación 2 de Emergencia sobre las 14 horas del día de la dana y movilizar la Unidad Militar de Emergencias (UME). "Para curarnos en salud", ha dicho.

Moratilla ha llegado a los juzgados sobre las 9.15 horas, donde hoy está citado ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

En su declaración, el testigo ha explicado que el día 29 de octubre comenzó con una llamada que recibió de Pradas --investigada en la causa junto a su exnúmero dos Emilio Argüeso--, sobre las 9 horas, en la que le pedía que requiriese información de cómo iba a transcurrir la jornada. Le comentó Pradas y su jefa de gabinete que "era para transmitir esa información", sin especificar a quién.

De esta forma, llamó al Centro de Coordinación y pidió la información sobre la situación, que remitió posteriormente a la jefa de gabineta de Pradas mediante un correo electrónico.

Luego le trasladó a Pradas que esa mañana se iba a desplazar al Centro de Coordinación de Emergencias y ella le preguntó por algún sitio en el que la situación fuera "delicada" para ir a verlo "sobre el terreno". "Ella quería ver la situación", ha manifestado.

El testigo le sugirió ir a Carlet y ella quería trasladarse con alguien que le acompañara y con bomberos forestales, ha dicho. Así, llamó a las 11 horas al gerente de SGISE y luego al jefe del servicio de Forestales, quien le comentó que estaba en Carlet y había "mucha agua".

Posteriormente se comunicó con Pradas y la exconsellera le manifestó que había también mucha agua en Utiel. De esta forma, él le sugirió, sobre las 14 horas, que declarase la situación de Emergencias 2 y que se movilizara la UME. Su consejo fue "para curarnos en salud, activa la situación 2 y movilizamos a la UME", ha dicho.

EL CECOPI

El testigo, preguntado por el Cecopi, ha explicado que se convocó inicialmente por la situación de Utiel y, de hecho, hasta las 18 horas solo se habló de esta localidad, ha apostillado.

Interpelado por si se habló de enviar algún mensaje por Utiel, ha dicho que se comentó lo que contempla el Plan de Emergencias, que era avisar a todas las agencias. "Lo que se ha hecho siempre", ha señalado. No se hablaba de Es-Alert, ha concretado. "Yo entiendo que se hablaba de avisar a la población mediante los medios habituales: A Punt, redes...". Y ha añadido: "El problema era poder rescatar a la gente, no el mensaje a la población".

Pasadas las 18 horas se empezó a hablar de un riesgo inminente en la presa de Forata y les dieron un plazo de tres horas para la rotura. "Se hablaba de rotura, no de coronación. Y esto fue sobre las 18 horas", ha agregado. "Ahí cunde el pánico. Se habla de 3.000 o 4.000 víctimas potenciales", ha expuesto.

Al conocer lo de Forata, el testigo ha indicado que Pradas propuso evacuar los pueblos potencialmente afectados por la rotura pero José Miguel Basset --exjefe del Consorcio de Bomberos-- comentó que podía cundir el pánico y que no era buena idea evacuar. "Se descartó la idea de la evacuación porque no había tiempo. Se propuso avisar a todos los alcaldes de los municipios afectados. Se quería evitar el pánico y que hubiera una estampida", ha dicho.

Sobre el Es Alert, el testigo ha explicado que no se habló del mismo hasta las 19 horas y, en cuanto al texto definitivo enviado a las 20.11 horas del 29O, ha señalado que Pradas dijo "adelante". "Pero fue una decisión coral por todo el mundo", ha indicado.