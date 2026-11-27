Kornada “El nuevo tablero geopolítico”, organizada por la VIU y con la participación destacada de Luis Romero Díaz, coronel y ex director general de Inteligencia del CNI - VIU

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coronel retirado y exdirector general de Inteligencia del CNI Luis Romero Díaz ha lamentado que "en España estamos demasiado polarizados y polarizamos también la política exterior cuando nuestra posición debería ser unificada y coordinada".

"Lo importante es el país, no la opción política que en ese momento gobierne en un determinado punto", ha defendido, en declaraciones a Europa Press, antes de participar en la jornada 'El nuevo tablero geopolítico', coorganizada por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de VIU y la Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación.

Luis Romero Díaz, coronel y ex director general de Inteligencia, es un profesional en inteligencia y contrainteligencia con más de 30 años de experiencia operativa y estratégica en Oriente Medio, África y Asia, y asesor directo de responsables gubernamentales y organismos internacionales en análisis de amenazas y contraterrorismo.

En su opinión, dentro de la Europa, "hemos perdido muchísima capacidad de influencia que tenía España hace unos años". "Creo que ha sido fundamentalmente porque nos hemos centrado en aspectos muy internos y España, cuando se centra y discute en temas internos, estamos en unas elecciones, olvida su posición exterior".

A su juicio, España tiene "una posición exterior excelente, envidiable" y "en la parte sur de Europa somos posiblemente después de Francia el país más importante". "Ni Italia, con todo el cariño del mundo, ni Portugal ni Grecia tienen la capacidad que tenemos nosotros. Y eso como influencia al Mediterráneo es muy importante. Mi vida ha transcurrido siempre en ese ámbito, es donde me he especializado y creo que España ha perdido puntos, pero esperemos recuperarlos", ha expuesto.

PARTICIPAR MÁS EN LA PAZ ENTRE MARRUECOS Y ARGELIA

Sobre cómo recuperar estos 'puntos', Luis Romero ha indicado que España debe prestar "más atención al papel que tiene en este momento, sobre todo la costa sur del Mediterráneo", y "practicar todo lo posible la coordinación de estos países". "Sobre todo hablando de Marruecos y de Argelia, participar un poco más en la creación de la paz, más que el enfrentamiento", ha comentado.

"Y ahora mismo --ha proseguido--, aunque España se ha posicionado claramente del lado de Marruecos en el ámbito saharaui, esto no debe dificultar nuestra relación con Argelia, porque, al fin y al cabo, usted y yo nos hemos duchado esta mañana gracias al gas argelino".

CEUTA, "LAMENTABLE POR ACCIÓN O POR OMISIÓN"

Respecto a su lectura sobre lo ocurrido en verano en Ceuta, el exdirector de Inteligencia hace "una lectura muy directa" y ha señalado que él ha estado destinado a la ciudad autónoma varios años tiene un hijo de allí: "Para mí ha sido una situación muy lamentable lo que ha ocurrido este verano por acción o por omisión, no lo sé".

Romero ha explicado que no ha "tenido datos directos sobre lo que ha ocurrido". "Sí que he tenido datos directos y me he manifestado opuesto a la desclasificación documental que se ha hecho de los papeles sobre todo del CNI. Creo que no es una manera de resolver los temas".

"A mí me ha dolido mucho, lo he pasado realmente mal y he estado muy preocupado. Tengo muchos amigos allí y tengo una relación sentimental muy grande con esa ciudad", ha añadido.

AUMENTAR EL GASTO EN DEFENSA

Preguntado por qué opina sobre el debate sobre cuánto presupuesto debería España dedicar a defensa, el coronel ha respondido que "tendría que seguir lo que son las indicaciones de la OTAN", porque "cualquier gobierno que salga en las urnas tendrá que seguir formando parte de la OTAN" porque España es así".

"Tenemos que gastar más, evidentemente. En este momento, todo lo que gastamos en defensa es poco para la entidad que tiene España. Estamos por debajo del 2% y tenemos que incrementarlo hasta el 5%", ha opinado.

RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

En cuanto a las relaciones inestables con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, Romero ha subrayado que "los gobernantes cambian", pero "los países no". "Tenemos que mirar el conjunto y la permanencia de estos países a lo largo de los años. No se puede sintetizarlo todo en un determinado gobernante".

Así, ha añadido que "estamos viviendo situaciones muy complicadas, sobre todo con Estados Unidos, debido a un comportamiento bastante poco común por el lado norteamericano". "Yo creo que Estados Unidos y España seguirán siendo Estados Unidos y España y tendremos la misma relación que hemos tenido siempre y que es muy buena y hay que mantenerla", ha expuesto.

En ese sentido, ha apuntado que "a veces los políticos, por un lado o por otro, contribuyen a todo lo contrario y eso es lamentable". Por eso, a su juicio, "es mejor no hablar de países sino de políticos.

"Estados unidos y España no tiene ningún problema, el problema lo tiene nuestro presidente del Gobierno hasta ahora, Sánchez, con el presidente norteamericano. Y en este caso yo creo que Sánchez tiene razón sobre todo su posicionamiento".