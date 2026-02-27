Exgerente de SGISE dijo a la jueza que se enteró "por redes" del Cecopi del 29O y que no tenía responsabilidad operativa

Archivo - Raúl Quílez en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Raúl Quilez, gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) el 29 de octubre de 2024 --el día de la trágica dana que acabó con la vida de 230 personas-- aseguró a la jueza de Catarroja que instruye la causa que se enteró de la convocatoria del Cecopi "por redes sociales", en concreto por Twitter.

Además, aseveró que su responsabilidad era "la gestión de la empresa". "No tenía ninguna responsabilidad operativa ni sobre el servicio ni la gestión de la emergencia ni nada concreto. A mí me llaman y yo voy allí. Luego, días posteriores, sí que cogemos más trabajo con el tema logística", expuso.

Así lo manifestó Quílez en su comparecencia como testigo ante la magistrada el pasado 13 de febrero, según se recoge en la transcripción de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Se da la circunstancia de que este viernes, el pleno del Consell ha acordado el cese de Raúl Quílez, ya como director general de Innovación de Emergencias, y también de su mujer, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez. Quílez renunció la semana pasada al cargo de director general, una decisión que desde la Conselleria de Emergencias e Interior enmarcaron en una renovación de la estructura del departamento.

En su testifical sobre el día de la barrancada, el entonces gerente de la SGISE señaló que se enteró por redes de que se iba a celebrar el Cecopi y que llamó al en ese momento director general de Emergencias Alberto Martín "sobre las cinco o cinco y diez de la tarde" para preguntar si necesitaban que se incorporara a la reunión, a lo que le contestaron que no. Posteriormente, a las seis le contactó la jefa de prensa para pedirle que se desplazara hasta allí a petición del secretario autonómico, Emilio Argüeso, investigado en la causa al igual que la exconsellera Salomé Pradas.

Quílez reconoció que, al llegar, se quedó "bastante impactado" porque se estaba hablando de "pasar de una situación 2 a una posible 3 de rotura de la presa de Forata en un par de horas". "Y eso significaba que podríamos tener un escenario parecido al que pasó, por ejemplo, cuando se rompió la presa de Tous", apuntó.

Agregó que escuchó hablar sobre el envío del mensaje de alerta a la población sobre las 19.00 horas "por el escenario de Forata". También recordó que Salomé Pradas tenía "dudas en relación con la legalidad" sobre el confinamiento de población.

En un momento de su comparecencia, relató que, alrededor de las 19.20 o 19.30 horas. "empieza la gente a entrar y salir de la sala con teléfonos y llamando y con llamadas". "Y yo pues estaba ahí sentado, pues viendo lo que pasaba, con los teléfonos que no nos entraba la información, yo no tenía buena cobertura de móvil, estábamos un poco, yo por lo menos, estaba un poco aislado de mis capacidades".

En diversas ocasiones se le preguntó por la presencia y retirada de los bomberos del barranco del Poyo. A la pregunta de la jueza de su sabía que estos efectivos habían sido movilizados a vigilar cauces, contestó: "Sinceramente, yo esa información de lo que luego ha venido de la retirada de los bomberos forestales y me entero días después".

"YO NO PINTO NADA AHÍ"

En otro momento, remarcó que él se mantuvo "separado" de los trabajos de los técnicos de emergencias porque no era "un actor que tenga que tomar decisiones". "Yo he trabajado en servicios de emergencia y soy muy disciplinado en esos temas. Conozco muy bien las estructuras jerárquicas y qué hace cada cual. Yo no pinto nada ahí, no pinto nada en la toma de discusiones, estoy de mero espectador por si alguien me necesita, que es para que lo que se me llamó. Yo no intervengo no me acerco, miro desde lejos y no pregunto nada".

De acuerdo al acta de la declaración, el testigo fue preguntado repetidamente tanto por la jueza como por varias defensas sobre los vídeos del Cecopi grabados por una productora externa.

VÍDEOS DE PRODUCTORA

El testigo dijo que a raíz de una pregunta parlamentaria realizada por la oposición en febrero de 2025 habló con Envidea, le pidió que le enviara las imágenes y se las mandó "al conseller para su información". "Pero eso después de la contestación de la pregunta parlamentaria. Ellos tampoco eran conscientes de que esos vídeos existían", puntualizó Quílez, que indicó que los recibió por email en marzo.

La magistrada recordó que se preguntó "específicamente" si existía alguna grabación o algún acta sobre la grabación del Cecopi y Emergencias, a través de Irene Rodríguez, contestó que no. Después, cuando TVE emitió esos videos, "afortunadamente", --incide la instructora--, que eran parte de unas grabaciones de À Punt, fue cuando se pudieron solicitar. Por su parte, Quílez aseguró a la magistrada que "no había interés en ocultar absolutamente nada".