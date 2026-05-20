El exjefe de informativos de À Punt dice a la jueza de la dana que le sorprendió que el Cecopi no informara a los medios

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Iván Esteve, jefe de informativos de À Punt durante la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, ha afirmado a la jueza que se les advirtió de la riada "con bastantes días de antelación". "Aquella dana nos cogió prevenidos gracias a Victoria Roselló --meteoróloga de la cadena--", ha dicho. También ha señalado que le sorprendió que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no informara a los medios de comunicación esa tarde.

Esteve se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En este procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo ha explicado que el viernes anterior a la dana, Victoria Roselló fue a hablar con él sobre la previsión de lluvias "y acertó de lleno". "Advirtió de precipitaciones en el interior. Dijo que donde tocase caerían más de 500 litros", ha reproducido.

"Aquéllos nos impresionó", ha proseguido, para agregar que hasta entonces, el caso de la dana de Orihuela (Alicante) era el más importante al que se habían enfrentado en cuanto a una cobertura de emergencia.

Así, ha contado que durante los días previos a la dana, reforzaron las ediciones informativas y tomaron algunas decisiones como unificar los recursos de los informativos y de los programas de À Punt. "Esto tuvimos que repetirlo desgraciadamente en los días siguientes a la dana", ha añadido.

Esteve ha explicado que tanto el informativo de la mañana del 29 de octubre como el magazine "fue todo dedicado a la dana". Ha indicado que tenían a periodistas desplegados en varios puntos desde las 6 horas. También ha comentado que "lo que más preocupaba" era La Ribera y ha dicho que el primer directo fue desde L'Alcúdia a las 6.40 horas. Además, estuvieron en Buñol, Chiva, Carlet o el Magro. "Desde las 7 horas había inundaciones en La Ribera", ha relatado.

Además, ha comentado que a las 10 horas ya entrevistaron a Inmaculada Piles --jefa del '112'-- y sobre las 15 horas les concedieron otra entrevista con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

Sobre las 16.45 horas, ha proseguido, les convocaron al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). "Dábamos señal a todos los medios y podían haber pinchado nuestra señal", ha dicho.

A las 21.15 horas, ha recordado, compareció el entonces presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón pero, durante el Cecopi, no hubo ninguna comparecencia, lo que le sorprendió porque en una situación de emergencia "hay que comunicar". "La gente necesita esa información para tomar decisiones", ha señalado.

(((Habrá ampliación)))

Preguntado por si hubo alguna coordinación con Emergencias desde À Punt ha dicho que "no". Desde la cadena preguntaban si iba a comparecer alguien y también habló él con Generalitat, con relaciones institucionales. Desde allí ponían "mucho énfasis" en el peligro de Forata, ha señalado. "También Utiel pero lo principal era Forata sobre las 16.40 horas", ha narrado.

En la cadena también estuvieron ese día en contacto con los alcaldes. "Recuerdo el alcalde de Utiel que advertía de que se había desbordado el río. Me lo confirmaron desde la Policía Local. Esto fue sobre las 14 horas", ha dicho. "Ya contamos que había una persona desaparecida. Esta llamada nos hizo comprender la gravedad de la situación", ha afirmado.

El testigo también ha explicado que las personas que no conseguían contactar con el '112' llamaban a À Punt para que les rescataran. "Eran llamadas terroríficas", ha señalado. Algunas personas, ha añadido, se salvaron por llamar a la radio. "Desde las 21 horas hicimos un programa de radio y tuvimos muchas de esas llamadas", ha relatado.

A partir de las 21.00 en el programa de radio tenemos constancia de fallecidos porque nos llama la gente. No podíamos dar por válida esa información hasta que nos lo corroboraran fuentes oficiales. Había al día siguiente una carrera por publicar cifras de víctimas pero nosotros no estamos en eso. En los días siguientes hubo mucho bulo y noticias falsas y nos llamaban cargos políticos para que las desmintieran.

No hay ninguna comunicación oficial política de que se va a emitir el es-alert.