Un experto afirma que la inversión en misiones espaciales como Artemis "se traduce en beneficios para toda la humanidad"

1075681.1.260.149.20260407155446 April 4, 2026, Orion Capsule, Outer Space: NASA astronaut and Artemis II Commander Reid Wiseman peers out of one of the Orion spacecraft's main cabin window, looking back at Earth, as the crew travels towards the Moon, April 2, 2026 - Nasa/Nasa / Zuma Press / ContactoPhoto

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gran inversión que se realiza en misiones espaciales como Artemis II --que ha logrado alcanzar en la madrugada de este martes la cara oculta de la Luna-- "se traduce en beneficios para toda la humanidad aquí en la Tierra". Además, reflejan que la Luna "se está contemplando ya como una oportunidad de futuro cercano a la cual puedes enviar astronautas y futuras misiones".

Así lo asevera, en declaraciones a Europa Press TV, Vicente Boria Esbert, investigador del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la Universitat Politècnica de València (UPV) y presidente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio Espacial Valenciano.

El especialista ha recordado que la misión Artemis ya está en su etapa final y acaba de vivir su parte "más importante en la cual durante aproximadamente seis o siete horas la nave Orion estuvo dando una vuelta sobre la cara oculta de la Luna y pudieron recabar datos, imágenes e información que va a ser útil para futuras misiones lunares".

Boria ha hecho notar que la cara oculta del satélite es la más desconocida y es a la que también resulta más complicado de acceder. En este punto, ha manifestado que "se quiere conocer mejor para ver si hubiera agua en estado de hielo, lo cual permitiría garantizar futura vida en este planeta, así como disociar el hidrógeno, el oxígeno, importante para poder respirar, también para poder generar futuros combustibles que impulsaran otras naves hacia futuros viajes".

Además, ha apuntado, tiene una orografía diferente a la de la zona visible y se pretende explorar si hay algún material como por ejemplo el helio-3, que es importante para operaciones de fusión nuclear".

Según ha señalado el experto, el programa Artemis se inició hace unos años y surgió de una nueva carrera espacial que se está produciendo entre Estados Unidos y una nueva potencia como es China, que está colaborando con Rusia.

"En este caso, --ha proseguido-- se trata de avanzar para conocer mejor nuestro planeta con el objeto a futuro de volver a poner astronautas, una pequeña base lunar, una base de operaciones, donde haya astronautas de forma permanente, se investigue la existencia de nuevos materiales o nuevas fuentes de energía, incluso que esa estación sirva para futuras misiones que se dirijan a otros planetas, en concreto el objetivo más cercano es llegar a Marte".

En cuanto a la aportación europea, canalizada a través de la ESA, se ha efectuado mediante un módulo de control térmico para garantizar el bienestar en cuanto a temperatura dentro del habitáculo. En concreto, se ha desarrollado por parte de la empresa Airbus a través de una sede que tiene en Madrid, la antigua empresa Crisa.

También en el ámbito español, la empresa GMV ha contribuido con sistemas de ayuda a la navegación, tanto en la nave como en las estaciones terrenas.

Por otro lado, Vicente Boria ha detallado que el 'apagón' de unos 45 minutos que se ha producido se debe a que, como la nave estaba en la cara oculta de la Luna, el satélite es "un obstáculo muy grande que impide a las antenas y a los sistemas de comunicaciones de la nave que la señal que emiten alcance las estaciones terrestres".

Por ello, para abordar ese periodo, "se entrena mucho con anterioridad para que no se realice en ese intervalo de tiempo ninguna operación peligrosa que requiera de comunicaciones terrestres", ha apostillado.

El experto cree que en un futuro "se pueden salvar esos problemas con la existencia de otros satélites de comunicaciones que estén cerca de la Luna y que permitan a las naves comunicar a través de estos satélites intermedios con la superficie terrestre".

El presidente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio Espacial Valenciano ha señalado que existe un programa europeo que se llama Moonlight, de la Agencia Espacial Europea, que pretende establecer una red de cinco satélites para garantizar y ofrecer a futuros servicios de comunicaciones a móviles en la Luna y también ayuda al posicionamiento y la navegación. "La Luna se está contemplando ya como una oportunidad de futuro cercano a la cual puedes enviar astronautas y futuras misiones", ha subrayado.

MÁXIMA DISTANCIA

El especialista ha celebrado que nunca los humanos habíamos estado tan alejados de la Tierra. "Han llegado a 406.000 kilómetros, que es la máxima distancia a la cual se ha llegado".

Por último, Vicente Boria ha remarcado el "impulso" que suponen este tipo de misiones. "Se vuelve a invertir de manera intensa en la preparación de estos programas y lleva consigo toda una serie de beneficios, directamente a nivel científico, pero también indirectamente a la sociedad en general, en avances como por ejemplo los materiales de los trajes que llevan los astronautas, mejoras en comunicaciones, etc.".

"Esa gran inversión en estas misiones espaciales se traduce en beneficios para toda la humanidad aquí en la Tierra", ha concluido.