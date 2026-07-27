Un experto cree que la Venus de Alicante "probablemente era de cuerpo entero a tamaño natural" - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia (UMU) José Miguel Noguera ha confirmado que el busto de la diosa Venus hallado en Alicante pertenece a la época altoimperial romana. También que el mármol del que está hecho es "de gran calidad" y que procede quizá de la isla griega de Paros. Además, cree que "la escultura probablemente era de cuerpo entero a tamaño natural".

Así lo ha señalado el Ayuntamiento alicantino en un comunicado, en el que ha apuntado que Noguera, "uno de los mayores especialistas de España en escultura romana", asume el "estudio a fondo" de la Venus, "el mayor hallazgo de la historia de la ciudad en escultura romana con un gran valor patrimonial y científico".

El Ayuntamiento ha explicado que, a través de la Concejalía de Cultura, ha firmado un convenio con la UMU para que el profesor se encargue de este trabajo "exhaustivo" con el que "poder conocer la historia de la Venus con el mayor detalle posible".

Noguera ha avanzado que contará también con especialistas en mármol y en policromía de las universidades de Zaragoza y Córdoba, que colaborarán en la realización del estudio, ha precisado el consistorio.

El experto de la UMU ya ha realizado una primera "autopsia" a la cabeza tras la que ha confirmado que representa a una Venus y que pertenece a la época altoimperial romana, y se ha inclinado por el siglo II d. C.

También piensa que la cabeza podría proceder de Paros (Grecia) o de Carrara (Italia) y, por sus dimensiones y la parte que conserva del cuello, cree que "la escultura probablemente era de cuerpo entero a tamaño natural". No obstante, "habrá que esperar a la realización del estudio para que la Venus de Alicante desvele más secretos de su historia", según el consistorio.

En el primer encuentro con la escultura a principios de junio, el profesor Noguera estuvo acompañado por la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali; el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, José Manuel Pérez Burgos; el director del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), Manuel Olcina; el catedrático de Arqueología Clásica de la Universidad de Alicante (UA) Lorenzo Abad; y el director del área de Arquitectura de la Diputación, Rafael Pérez.

"INDEPENDIENTE DE LA MEMORIA CIENTÍFICA"

Este estudio es "independiente de la memoria científica" de las excavaciones del yacimiento realizadas durante los trabajos de regeneración de la playa de la Almadraba, "del que se encargan los arqueólogos Eduardo López y José Ramón Ortega, de Arpa Patrimonio", ha resaltado el consistorio.

La cabeza de la conocida como Venus de Alicante pesa 14 kilos y mide 22,22 centímetros de alto y 19,78 de ancho. El jefe de Patrimonio Integral ya destacó "su gran belleza y magnífico estado de conservación" tras su posible estancia en la 'domus' de una familia noble romana que viviera en Lucentum o en una villa del Parque de las Naciones, la zona extramuros de la ciudad romana.

TRAYECTORIA

Noguera es catedrático por la UMU, director de la revista científica 'Archivo Español de Arqueología' del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fue director general de Cultura de la Región de Murcia y miembro del Instituto Arqueológico Alemán.

Ha sido director de algunos de los proyectos arqueológicos "más importantes" de la Región de Murcia durante las últimas décadas, como el del Parque Arqueológico del Molinete de Cartagena y el del Anfiteatro Romano de Cartagena.

También ha liderado "numerosos proyectos nacionales e internacionales" centrados en arqueología romana y es autor de más de 30 libros y 275 publicaciones en revistas científicas, ha detallado el Ayuntamiento.