Experto defiende que las predicciones de Aemet para el 29O fueron "adecuadas" pero ve necesario "mejorar" los modelos

Cree que la gestión de la información de emergencias fue "claramente mejorable" con la dana aunque reparte culpas: "Todos fallamos"

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València (UPV) Félix Ramón Francés ha defendido que las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el 29 de octubre del pasado año, el día que la dana arrasó la provincia de Valencia, fueron "adecuadas", pero ha considerado necesario "mejorar" los modelos e incorporar, por ejemplo, "un nivel más de alerta".

"Todo el mundo ha hecho más o menos bien las cosas y todo el mundo ha cometido errores el día 29 o el 28 y errores anteriores que conducen a los errores del día 29", ha señalado durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, en la que ha afirmado que la predicción del organismo estatal fue "bastante adecuada" y "por eso cambió a rojo la alerta". "Todos pudieron haber mejorado lo que se hizo", ha aseverado.

En resumen, ello se hubiera conseguido con "una mejor predicción con una incertidumbre asociada, teniendo modelos de predicción y una buena transmisión de la información en general que llegue al Cecopi e internamente en el Cecopi". También, ha indicado, con los planes de emergencia municipales, "que también sirven para salvar vidas", pero que, en este momento, ha lamentado, son "bastante tristes".

Respecto a la situación del barranco del Poyo aquel día, ha señalado que "había lluvia, pero no de la magnitud que realmente ocurrió", y que Aemet "acierta la localización y que iban a ser magnitudes importantes, pero no de la magnitud". Por lo tanto, ha considerado que la agencia estatal "a lo mejor tiene que transmitir su incertidumbre de las peticiones, incluyendo, por ejemplo, un nivel más de alerta".

"Desde luego, creo que en la Comunitat Valenciana hace falta un nivel más, porque no es lo mismo 180 mm, que es a partir del cual es la alerta roja, que 300, ya no digo ya 600", ha expuesto el experto, que ha afirmado que "más adelante" del día 29 de octubre, "a mediodía", Aemet "ya se equivoca más en esa predicción". Por este motivo, ve necesario que la agencia "tiene que hacer un esfuerzo en mejorar su predicción" y sus modelos.

GESTIÓN "CLARAMENTE MEJORABLE"

Sobre la gestión de emergencias, ha afirmado que él "también pensaba que teníamos un buen sistema" y sabía "que había un protocolo muy rígido", pero a su juicio "la gestión de la información claramente fue mejorable". Al respecto, ha apuntado que en septiembre de 2024 "empezó un contrato de actualización de un sistema de gestión de información que, por supuesto, en octubre no estaba operativo", y la CHJ "estaba detrás de tener un sistema de predicción hidrológico como tiene hace mucho tiempo el Ebro".

En otro orden de asuntos, Francés ha valorado que el Patricova "clarísimamente ha sido positivo, pero por supuesto es mejorable", y ha señalado que el propio plan "establece que cada 10 años hay que actualizarlo". En este punto, se ha mostrado partidario de incluir en esa actualización el hecho de "considerar no solamente el cambio climático, sino también los cambios del suelo futuros, teniendo en cuenta la planificación y las posibles evoluciones".

CARTOGRAFÍA DE PELIGROSIDAD

Sobre las cosas a mejorar, el catedrático ha señalado que un aspecto "que ahora se puede hacer" es mejorar la cartografía de peligrosidad. A su juicio, lo ocurrido hace un año "hace que haya que revisar ciertas cosas" como, por ejemplo, "empezar a pensar que la planificación urbanística ya aprobada pueda ser revisada". Por ello, ha apostado por alcanzar "un buen equilibrio entre lo que se puede hacer y lo que no respecto a edificación, en función de la clasificación del suelo y de la peligrosidad"

"A lo mejor sí que hay que ser más duro, igual sí que hay que plantearse expropiar las edificaciones que están en altísimo riesgo", ha asegurado, al tiempo que ha avisado de que, a consecuencia del cambio climático, "si de algo estamos seguros" es que la temperatura "va a subir", y eso "significa un aumento del nivel del mar": "Tenemos que entender que hay que gestionar también la incertidumbre asociada a la hora de la toma de decisiones".

"A CIEGAS" EN EL POYO

Entre las intervenciones de los grupos, Fernando Pastor (PP) ha denunciado que "la misma Aemet que falló entonces vuelve a fallar ahora" con el temporal de lluvias de estos últimos días y ha preguntado al catedrático si la CHJ "no tenía sistema de predicción hidrológica" el 29O para ahora poder "poner sobre la mesa por qué pasaron las cosas".

Además, ha insistido en que "más del 90% de las víctimas mortales se produjeron en el barranco del Poyo", donde la CHJ "estaba a ciegas". Y ha preguntado al experto si cree que es "bueno o malo que todos los actores de aquel día y del día a día hasta hoy, con independencia del partido al que pertenezcan y de la Administración que les paga el sueldo, vengan a esta comisión a explicarse y despejar dudas", uno de ellos Miguel Polo.

Por su parte, José Mª Llanos (Vox) ha agradecido la "claridad" del experto respecto a su exposición sobre el cambio climático y ha coincidido con él en la importancia de la educación y la información. "Nuestra gente tiene que estar muy bien informada de en qué situación está", ha apostillado.

Dicho esto, ha recalcado que el 29O "no llovía de forma bestial o torrencial, sino que hubo mucho arrastre y un desbordamiento" y ha pedido "centrar más el tiro en cuáles fueron realmente las causas directas que provocaron esta situación tan grave". "Se nos hace difícil entender cómo en el País Vasco y en Cataluña había un sistema de gestión de alertas que aquí nosotros no teníamos", ha argumentado.

"BULOS"

Por el contrario, la socialista Alicia Andújar ha preguntado sobre el "riesgo que puede suponer para una presa que se produzca un vertido por coronación en el que se superen los dos metros y medio sobre el muro de contención", que es "la situación que sucedió en la presa de Buseo, cuya titularidad corresponde a la Generalitat", y sobre las "deficiencias" de esta infraestructura.

Además, ha censurado los "bulos" del PP para "tapar su falta de gestión y su falta de inversión en infraestructuras hidráulicas" y ha recalcado que existen "informes favorables de las consellerias en los que se dice de manera muy clara que la Ley de la Huerta no es un obstáculo para llevar a cabo las obras en el barranco del Poyo".

También ha coincidido en la necesidad de "llevar a cabo obras para minimizar el impacto en el futuro de los fenómenos meteorológicos adversos", pero ha advertido de que "en ningún caso se puede excluir la adecuada respuesta a la emergencia ni la adopción de medidas preventivas, que es lo que salva vidas". Y se ha mostrado sorprendida del "desparpajo" con el que los representantes del PP y Vox "se refieren a un apagón informativo".

Y desde Compromís, Jesús Pla ha preguntado al experto si sabe "de quién es la vigilancia" del dominio público hidráulico, sobre si cree que las recientes modificaciones urbanísticas de la legislación van "en consonancia con esa evidencia física que es el aumento del nivel del mar" y sobre si tiene conocimiento de alguna resolución administrativa "fundamentada en la Ley de la Huerta" que "dificultara, impidiera u obstaculizara" proyectos de encabezamiento de los barrancos.

En su segunda intervención, el catedrático de la UPV ha expuesto, sobre la toma de decisiones, que, "con más información, no podemos tener una decisión peor, va a ser siempre igual o mejor". Respecto a las obras en barrancos, ha señalado que el "principal impedimento" fue "la reducción de la inversión en infraestructuras" y ha matizado sobre la Ley de la Huerta: "No prohibía hacer nada en la huerta, pero introducía dificultades".