Experto ve falta de inversión hidráulica 20 años antes de la dana: “Sin impulso político, la CHJ poco puede hacer"

Lamenta la falta de coordinación en el Cecopi e insta a plasmar el plan de reconstrucción en un presupuesto

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Federico Bonet, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana, ha expuesto en la comisión de investigación de la dana en Les Corts la falta de inversión en obras hidráulicas desde “20 años” antes de la catástrofe que arrasó la provincia de Valencia y provocó 228 fallecidos el pasado 29 de octubre.

“Los recursos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) son totalmente insuficientes para poder abordar estas grandes obras de infraestructuras hidráulicas, que normalmente se promueven por el Ministerio, se declaran de interés general y se dotan en los Presupuestos Generales que se hacían en las Cortes. Si no hay ese impulso político, la Confederación poco puede hacer”. Así lo ha trasladado durante su intervención en la comisión, que ha arrancado este martes con la participación de otros ingenieros y de un arquitecto urbanista.

Bonet, que trabajó en la CHJ entre 2008 y 2012, ha respondido a preguntas de los diputados sobre el papel de la Confederación durante la dana, la necesidad de obras hidráulicas en la zona afectada, los avisos a la población ante emergencias, el cambio climático o el plan de reconstrucción.

Según ha explicado, la CHJ se encarga de “identificar puntos que pueden tener problemas y ofrecer soluciones”, ya que cuenta con un Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que se puso en marcha tras la pantanada de Tous de 1982. En base a este sistema se puede “de alguna manera ver qué va a ocurrir y dar un aviso” y, a partir de ahí, “cada uno actúa”.

Además, ha remarcado que los puntos con riesgo están “perfectamente identificados” y no se limitan al barranco del Poyo, así como que en la demarcación del Júcar “tampoco hay mucha capacidad para tomar decisiones” porque sus características son “muy diferentes” a las de otras demarcaciones como la del Ebro.

Respecto a las obras hidráulicas, ha lamentado que España pasó de “ser una potencia” en este tipo de actuaciones durante el siglo pasado a no hacer “ninguna” durante los últimos 20 años. “Hubo un cambio de mentalidad con el que una parte de la sociedad entiende que el hormigón y las obras hidráulicas es algo muy feo, que la naturaleza es amable y hay que ser amable con ella (...). Pero los problemas siguen siendo los mismos”, ha dicho.

En el caso del barranco del Poyo, ha señalado que no se llegó a realizar una segunda fase de obras para derivar un exceso de caudales al nuevo Turia, un proyecto que se redactó en 2006 y cuya declaración de impacto ambiental se aprobó en 2011. Ha admitido que no eran “obras urgentes” y que “hubo circunstancias” que impidieron abordarlas entonces, en alusión a la crisis económica, pero ha insistido en que “no podemos estar 20 años sin hacer nada”.

El experto ha abogado por “redimensionar” las obras hidráulicas necesarias teniendo en cuenta que el cambio climático provoca inundaciones más intensas y una mayor sequía. También ve necesaria una mayor coordinación de la ordenación del territorio a nivel metropolitano.

EL ES-ALERT Y EL CECOPI

Ahora bien, Bonet ha hecho notar que “el riesgo cero no existe” y que las obras hidráulicas no dotan a la población de una “protección absoluta” porque “no sabemos hasta cuándo puede llover”. Ha abogado así por aprender a “convivir con el riesgo”, algo que a su juicio también pasa por concienciar a la población.

En cuanto al mensaje de alerta a la población, ha reconocido que “todo ayuda”, pero ha lamentado que cuando le llegó el ES-Alert “no sabía a qué venía ni qué suponía” porque en la ciudad de València no llovía durante la tarde de la dana. Ha apostado así por plantear “otro tipo de avisos” junto a obras que puedan retrasar las avenidas de ríos y barrancos: “Solamente un par de horas habrían sido fundamentales para dar esos avisos de forma más eficiente”.

Ha lamentado, como “una opinión muy personal”, la falta de coordinación entre los organismos del Cecopi, donde cree que sus miembros “tendrían que conocerse y tener su número de teléfono”. “En una entidad que se ocupa de una emergencia no se puede estar mirándose unos a otros por encima del hombro, a ver si le puedo o no pillar en falta, tratar de esconder información…”, ha lanzado, y ha advertido que “así no vamos bien”.

Al respecto, ha opinado que desconoce si “es necesario que Carlos Mazón (‘president’ de la Generalitat) estuviera allí, en el Cecopi esa tarde, porque “para eso hay todo un escalafón de técnicos y funcionarios”. El problema, ha añadido, es que “muchas veces no se deja trabajar a los técnicos y la administración está excesivamente politizada”.

Sobre el Pla Endavant, presentado este lunes por la Generalitat para la reconstrucción, ha valorado que “este tipo de planes están muy bien como ejercicio de planificación”, aunque “al final no tienen carácter vinculante y son ‘un poco aleluya’” al incluir inversiones de varias administraciones. Por tanto, ve necesario plasmar los planes en un presupuesto concreto para que se ejecuten las obras necesarias.

REFORMAR LA LEY DE AGUAS

Previamente ha comparecido el decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana, Javier Machí, quien ya intervino en marzo en la comisión de investigación de la dana en el Senado.

Machí, que se vio afectado por la dana, ha abogado por reformar la Ley de Aguas de 2001 para incorporar como principio “salvar las vidas humanas” y “no solo el medioambiente y la naturaleza”. Es algo que pide una iniciativa legislativa popular (ILP) que fue presentada la semana pasada.

Durante su comparecencia, este experto ha lamentado la falta de actuaciones en la zona afectada, por "dejadez" o por "falta de voluntad", cuando “es evidente que hay un peligro” de inundación. Lo ha comparado con la dana de 2019 en la Vega Baja de Alicante, donde seis años después "está todo igual”.

Sobre los planes de reconstrucción, ha instado al Gobierno y a la Generalitat a “sentarse y desarrollar fechas e inversiones lo antes posible”.