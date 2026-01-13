Los expertos valencianos apoyan la propuesta de financiación si va acompañada de la condonación de la deuda

Comisión mixta Consell-Corts sobre financiación - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los expertos en financiación autonómica de la Comunitat Valenciana consideran positiva la última propuesta de reforma del sistema presentada por el Gobierno, ya que permitiría acercar a los valencianos a la media de ingresos por habitante en España. Ahora bien, insisten en que el nuevo modelo debe ir precedido de un fondo transitorio de nivelación en 2026 y unido a la condonación de la deuda autonómica para que no empiece lastrado por estos problemas.

Así lo ha expuesto el presidente de la comisión de expertos sobre financiación y director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez, tras reunirse en Les Corts con el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y con los grupos parlamentarios.

Esta sesión de la comisión mixta Consell-Corts sobre financiación tiene lugar después de que la semana pasada se anunciara la nueva propuesta del Ministerio de Hacienda, que se presentará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). De salir adelante en 2027, la Comunitat sería la tercera autonomía más beneficiada y recibiría 3.669 millones de euros.

El director del Ivie ha mostrado prudencia hasta conocer al detalle la propuesta, ya que “hasta ahora solo se pueden hacer aproximaciones”. Sí ha reconocido que el planteamiento de Hacienda aborda el conjunto de problemas de los que llevan años advirtiendo los expertos valencianos.

Según ha explicado, la propuesta reconoce que las autonomías están infrafinanciadas y “pone recursos muy importantes sobre la mesa”, además de admitir que “hay una dispersión de volúmenes de financiación muy importante” en el caso de comunidades como la Comunitat Valenciana, Murcia y, en menor medida, Andalucía y Castilla-La Mancha.

“NOS ALEJA DEL CUPO”

También ha valorado que haya voluntad de que se reduzcan “sustancialmente” las diferencias entre las comunidades, al plantear distribuir los recursos en base a la población ajustada: “Esto nos parece positivo y nos aleja de otro camino que nos parecía peligroso: que hubiera una generalización de un sistema que genera desigualdades muy importantes, que sería el cupo”.

En esta línea, ha destacado que los 20.975 millones que piensa repartir el Gobierno lleguen más a unas autonomías que a otras para corregir desigualdades, así como que se plantee aumentar los porcentajes de cesión de IVA y del IRPF “de manera significativa”. A su juicio, todo ello muestra una “idea de cerrar la brecha entre comunidades”.

Respecto a la financiación por habitante, ha explicado que, por lo que se sabe de la propuesta de momento, la Comunitat se aproximaría “significativamente” a la media estatal, aunque ha reiterado que quieren ser prudentes. “El Ministerio habla de transparencia, y hace bien, pero también debería practicarla para que podamos hacer los cálculos más adecuadamente”, ha resumido.

LA "MOCHILA" DE LA DEUDA

El economista ha remarcado la necesidad de abordar “más pronto que tarde” la reducción del endeudamiento de la Comunitat y hacerlo mediante la condonación de la deuda generada por la infrafinanciación. De lo contrario ha advertido que “al día siguiente de la aprobación de un nuevo modelo, seguiremos caminando con esa mochila derivada de lo que ha sucedido en el pasado”.

Al mismo tiempo, dado que el Gobierno plantea que la reforma entre en vigor el próximo año, ve necesario un fondo transitorio de nivelación para 2026 , ejercicio en el que “seguimos estando donde estábamos, con una infrafinanciación y un déficit muy elevado”.

Y aunque ha reconocido que la propuesta supone un volumen “sustancial” de dinero para las arcas valencianas, ha pedido que esos recursos también sirvan tanto para la reducción del déficit, que está “muy alejado de los objetivos que tienen todas las comunidades”, como para “una mejora de las políticas de gasto de la Generalitat”.

PROYECTO DE CONDONACIÓN

Por otro lado, sobre el anteproyecto de ley que aprobó el mes pasado el Gobierno para condonar una parte de la deuda autonómica –la Comunitat sería la tercera comunidad más beneficiada al asumir el Estado 11.210 millones de las arcas valencianas–, el director del Ivie ha indicado que “para resolver el problema de la Comunitat Valenciana, tendría que ser mucho más” la cantidad de recursos que se le 'perdonaran'.

Además, ha señalado que a los expertos no les “convencían” los criterios del Gobierno en esta condonación porque “debería haber sido proporcional a los dos tipos de infrafinanciación: colectiva (insuficiencia de recursos de todas las CCAA) y relativa (trato desigual a una comunidad)".