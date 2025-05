Expociència 2025 cierra "con éxito" su edición 'Sense límits' con actividades inclusivas con la diversidad funcional

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La XVII edición de Expociència, celebrada este sábado con "gran éxito" en las instalaciones del Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) y la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV), volvió a reunir a miles de personas en una jornada de divulgación científica, esta vez bajo el lema 'Expociència sin límites'. De este modo, esta edición marcó "un hito" al incorporar, por primera vez, actividades especialmente adaptadas para personas con diversidad funcional.

La UV ha asegurado que esta jornada "reafirma el compromiso de la universidad con una ciencia accesible e inclusiva", de la que el público pudo disfrutar desde las 10.00 hasta las 14.00 horas. En concreto, se contó con más de un centenar de actividades diseñadas por institutos de investigación, empresas innovadoras y centros universitarios, con la participación de más de 800 personas entre personal técnico, investigador y estudiantes voluntarios, según ha detallado el PCUV en un comunicado.

Entre las novedades más celebradas figuraron la Carpa de los Sentidos, con propuestas "especialmente diseñadas" para personas con diversidad funcional, como el ajedrez accesible, exposiciones táctiles de astronomía o talleres sensoriales sobre fenómenos físicos y moleculares y arqueología.

La vicerrectora de Transformación Docente y Formación Permanente de la UV, Ángeles Solanes, ha valorado "muy positivamente" el desarrollo de la jornada y ha destacado que, cada año, el Parc abre sus puertas "como forma de acercarse a la ciudadanía, con un gran esfuerzo que implica a todo el Campus Burjassot- Paterna".

"Desde la Universitat de València somos plenamente conscientes de que todas las soluciones que necesita la sociedad emanan de la ciencia, y por ello trabajamos para trasladar esos avances científicos al conjunto de la sociedad", ha apostillado.

Por su parte, el vicerrector de Investigación, Carlos Hermenegildo, ha señalado el carácter "divulgativo y participativo" del evento: "Expociència supone poner a disposición del público la ciencia que se realiza en el entorno del Parc Científic de una manera entretenida para todas las generaciones".

También ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), representado por seis de sus institutos más destacados y su delegación territorial. La subdelegada del CSIC en la Comunitat Valenciana, Amparo Querol, ha asegurado "el compromiso continuado" del organismo.

"El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), el Instituto de Tecnología Química (ITQ), el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), junto con la delegación del CSIC, participamos cada año en Expociència porque creemos firmemente en su impacto para acercar la ciencia al público", ha manifestado.

MÚSICA, DIVULGACIÓN Y PREMIOS A LA CREATIVIDAD

Uno de los momentos "más aplaudidos" de la jornada fue la actuación del quinteto de metales 'Hardbrass Quintet' en el auditorio Marie Curie del PCUV. Formado por miembros de la Orquestra Filharmònica de la UV, estudiantes del Conservatorio Superior de Música de València (CSMV) y de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (Esmar), el conjunto ofreció un concierto que combinó divulgación musical y calidad interpretativa.

El programa incluyó una "cuidada" selección de obras, entre las que destacaron fragmentos de 'María de Buenos Aires' de Astor Piazzolla -'Yo soy María', 'Balada', 'Habanera' y 'Fuga y misterio'-, 'Vuelta del Fuego' de Kevin McKee, la suite 'Ricochet' de Kerry Turner con sus tres movimientos ('Ricochet', 'Repose' y 'Rodeo'), y el "enérgico" 'Killer Tango' de Sonny Kompanek.

Además, el concierto fue "plenamente accesible" gracias a la implementación de servicios avanzados de accesibilidad sensorial. El público dispuso de subtitulado en directo y de mochilas vibratorias SUBPAC, que transforman las frecuencias del sonido en vibraciones táctiles. Ello permitió que las personas con discapacidad auditiva pudiesen experimentar la música de forma inmersiva. Estas medidas garantizaron que todas las personas asistentes pudieran disfrutar de la actuación sin barreras, aspecto que recibió "una excelente acogida" por parte del público.

La jornada también acogió la entrega de premios del certamen audiovisual Media100cia, que reconoce el talento en divulgación científica en los ámbitos universitario y no universitario. En esta quinta edición, el primer premio en la categoría no universitaria fue para el colegio Jesús María Fuensanta, de València, por su vídeo 'No es magia, es ciencia'. El alumnado de 1º y 3º de Primaria, con la ayuda de su profesor Paco Durá, recrea una academia mágica en la que se aprenden, de forma lúdica y educativa, conceptos científicos como la oxidación o la refracción.

En la categoría universitaria, el vídeo ganador fue 'Las maravillosas AFPs contra el mundo', presentado por la investigadora del IATA Carolina Ropero, quien abordó "con ingenio" las investigaciones para que la fruta deje de tener hongos, a través del uso de unas proteínas antifúngicas, las AFPs.

CIENCIA ABIERTA Y SIN BARRERAS

El director del Parc Científic UV, Pedro Carrasco, ha celebrado el "éxito" de la edición y ha asegurado que desea que "Expociència sea una celebración de la ciencia abierta a todas las personas, sin barreras".

"Este año hemos dado un paso más hacia la inclusión real con propuestas accesibles que permiten disfrutar, aprender y participar a todo el mundo. El compromiso de todas las entidades implicadas ha sido clave para alcanzar este objetivo", ha agradecido.

Con la participación de más de 80 entidades del ecosistema académico y científico valenciano, Expociència 2025 se consolida, un año más, como "uno de los grandes referentes de la divulgación científica" en la Comunitat Valenciana. La organización ha contado con el apoyo de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana.