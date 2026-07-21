Las exportaciones de la Comunitat Valenciana suben un 4,2% en mayo, hasta 3.643 millones, con superávit de 26,9 millones

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VALÈNCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana han alcanzado en mayo los 3.643,3 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 4,2 % respecto al mismo mes del año anterior, según el Informe mensual de Comercio Exterior elaborado por la Dirección Territorial de Comercio de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, las importaciones han aumentado un 12,5 %, hasta situarse en 3.616,4 millones de euros, lo que ha dejado un saldo comercial positivo de 26,9 millones de euros, con un descenso del 90,4% interanual. La tasa de cobertura de la Comunitat Valenciana se ha situado en mayo en el 100,7 %, por encima de la media nacional.

En el conjunto de España, las ventas al exterior han caído un 0,9 %, alcanzando los 34.694,1 millones de euros, mientras que las compras han aumentado un 14,4 %, situándose en 42.938,9 millones de euros, lo que ha arrojado un déficit de 8.244,8 millones de euros. Durante este mes, la Comunitat ha concentrado el 10,5 % de las exportaciones españolas y el 8,4 % de las importaciones.

Por provincias en el mes de mayo, Valencia ha concentrado el mayor volumen de ventas al exterior con 2.050,9 millones de euros (+5,3 %), aunque las compras por 2.465,9 millones (+11,8 %) han arrojado un déficit de 415,0 millones.

Castellón ha exportado por valor de 958,9 millones de euros (+5,1 %) y ha importado 566,8 millones (+14,6 %), registrando un superávit de 392,1 millones, mientras que Alicante ha alcanzado unas exportaciones de 633,6 millones de euros (-0,1 %) frente a unas importaciones de 583,7 millones (+13,3 %), obteniendo un saldo positivo de 49,8 millones.

En el acumulado de enero a mayo de 2026, las exportaciones de la Comunitat Valenciana han alcanzado los 16.752,8 millones de euros, lo que ha representado un avance también del 4,2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, frente a unas importaciones de 17.062,2 millones de euros que han crecido un 9,3 %.

De esta forma, la balanza comercial ha acumulado un saldo negativo de 309,4 millones de euros y una cobertura del 98,2 %, frente al déficit comercial de 25.094,4 millones de euros registrado en el conjunto nacional.

ANÁLISIS SECTORIAL

Por sectores económicos, el capítulo de la alimentación ha liderado las ventas valencianas en mayo con 848,3 millones de euros, el 23,3 % del total y con un repunte del 6,2 % interanual. Dentro de este grupo han destacado las frutas, hortalizas y legumbres, con 535,6 millones de euros (+8,1 %), y los cítricos, que han alcanzado 171,0 millones de euros (+9,2 %).

Los productos energéticos han registrado la subida relativa más elevada en el mes de mayo al elevar sus exportaciones un 34,9 % hasta alcanzar los 344,1 millones de euros impulsados por el petróleo y derivados"(337,5 millones, +35,7 %). En el acumulado anual suman 990,4 millones de euros (+23,9 %).

Por su parte, el sector de bienes de equipo también ha experimentado un fuerte crecimiento del 29,9 % en mayo, hasta los 675,3 millones de euros (18,5 % del total), impulsado por la partida de motores (+574,0 %, 69,9 millones) y material transporte (+44,7 %, 125,3 millones), acumulando entre enero y mayo 2.783,3 millones de euros (+20,9 %), pero manteniendo un "déficit de 631,7 millones".

El sector del automóvil ha registrado en mayo una caída de sus exportaciones del 15,5 %, con 390,8 millones de euros (10,7 % del total). Las ventas de automóviles y motos han bajado un 14,9 %, hasta los 337,0 millones de euros, mientras que los componentes del automóvil han retrocedido un 18,7 %, hasta 53,8 millones. En el periodo de enero a mayo, el sector ha mantenido un comportamiento positivo con 1.740,7 millones de euros (+3,8 %), sustentado por el crecimiento acumulado del 5,8 % en automóviles y motos.

Por su parte, el capítulo de productos químicos ha alcanzado en mayo los 475,0 millones de euros en ventas al exterior (+1,2 %), el 13,0 % del total. Destaca el repunte en abonos (+41,4 %) frente a caídas en fritas y esmaltes cerámicos (-23,3 %).

Las semimanufacturas no químicas han sumado 466,0 millones de euros en mayo (-8,3 %), lastradas por los productos cerámicos y similares, que han descendido un 10,3 % hasta los 303,2 millones de euros. En los cinco primeros meses, la cerámica ha acumulado 1.400,3 millones de euros en ventas exteriores (-9,1 %).

Finalmente, las manufacturas de consumo han retrocedido un 11,4 % en mayo, hasta 270,2 millones de euros, con descensos en textiles (-12,3 %, 98,6 millones) y calzado (-18,7 %, 67,2 millones), mientras que los bienes de consumo duradero han descendido un 9,6%, situándose en 67,5 millones de euros.

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

En cuanto a la distribución geográfica, Europa ha concentrado en mayo el 71,7 % de las ventas exteriores regionales, con 2.611,3 millones de euros y un crecimiento del 6,9 % interanual. La Unión Europea ha aglutinado 2.166,9 millones de euros (+8,5 %) con un saldo positivo de 667,4 millones, mientras que las ventas a la Zona Euro han avanzado un 8,1 %, alcanzando 1.899,9 millones de euros. En el acumulado de enero a mayo, el continente europeo ha concentrado el 72,7 % de las exportaciones, sumando 12.187,5 millones de euros (+6,5 %).

Entre los principales clientes europeos en mayo, Francia se ha situado en la primera posición con 448,9 millones de euros exportados (+2,8 %), seguida de Alemania, con 393,0 millones y un avance del 16,5 %. Fuera de la UE, las ventas dirigidas a Reino Unido se han elevado un 4,2% en mayo, con 282,6 millones de euros, y han acumulado en los cinco primeros meses del año 1.045,1 millones de euros (-5,1 %).

Por su parte, las exportaciones con destino a América han caído en mayo un 11,9 %, situándose en 399,6 millones de euros, afectadas por el descenso del 18,9 % en América del Norte (240,5 millones), donde las ventas a Estados Unidos han descendido un 28,0 % hasta los 189,5 millones de euros.

Asia se ha vuelto a configurar como el principal origen de déficit exterior valenciano, con unas exportaciones de 240,8 millones de euros en mayo (-10,8 %) frente a unas importaciones de 1.059,0 millones (+16,1 %), dejando un saldo negativo de 642,6 millones.

La mayor parte de este desfase se ha concentrado en China, con unas compras por 596,8 millones (+20,6 %) frente a 67,1 millones exportados (+25,6 %). Entre enero y mayo, el déficit comercial asiático ha alcanzado los 4.054,7 millones de euros, reflejando la alta dependencia de suministros industriales.

Las ventas a África han aumentado un 1,3 % en mayo, situándose en 283,2 millones de euros, con avances significativos en mercados como Marruecos (88,7 millones, +14,2 %) y Argelia (45,7 millones, +26,7 %), acumulando en los cinco primeros meses 1.172,1 millones de euros (+5,3 %).

Asimismo, las exportaciones dirigidas a Oceanía se han disparado en mayo un 268,0% hasta los 57,4 millones de euros, debido principalmente al dinamismo del mercado de Australia (34,4 millones, +221,6 %), acumulando de enero a mayo 222,7 millones de euros (+207,2 %).

EL CONSELL DESTACA EL CRECIMIENTO SUPERIOR A LA MEDIA

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado el comportamiento positivo de las exportaciones de la Comunitat que mantienen una tendencia de crecimientos mensuales superiores a la media nacional durante este inicio de año 2026.

"En el mes de mayo, las exportaciones de la Comunitat Valenciana han crecido un 4,2 % con respecto al mismo mes del año anterior frente al -0,9 % de España, lo que sitúa el ascenso en el periodo enero - mayo también en un 4,2 % frente al 1,3 % de la media nacional", ha resaltado en un comunicado.

Cano ha afirmado que el objetivo de la Conselleria de Industria es "facilitar la salida al exterior de nuestras empresas, con ayudas y un apoyo personalizado adaptado a sus necesidades en cada uno de los mercados".