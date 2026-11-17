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VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana han alcanzado en septiembre los 3.240,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 5% respecto al mismo mes de 2025, mientras que las importaciones han crecido un 13,9%, hasta 3.666,9 millones, según el informe mensual de la Dirección Territorial de Comercio de la Comunitat Valenciana.

Este comportamiento deja un saldo comercial negativo de 426,3 millones de euros, un 215,4% más que en septiembre del año anterior, y una tasa de cobertura del 88,4%, por encima de la media nacional.

En el acumulado de enero a septiembre de 2026, las exportaciones de la Comunitat Valenciana han sumado 29.447,4 millones de euros, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior, frente a unas importaciones de 31.381,3 millones que han crecido un 12,3%.

Con estos datos, la balanza comercial presenta un déficit de 1.933,9 millones de euros frente al saldo negativo de 135,9 millones de un año antes, y una tasa de cobertura del 93,8%, frente al 84,8% del conjunto nacional.

Por provincias, Alicante ha liderado el crecimiento exportador del mes, con un repunte del 8,7% y ventas al exterior por valor de 636,1 millones de euros, frente a unas importaciones de 587,2 millones (+12,5%) que dejan un superávit de 48,8 millones (-22,4%).

Valencia ha elevado sus exportaciones un 8%, hasta 1.884,1 millones, pero concentra el déficit regional con 509 millones en negativo (+44,1%) tras importar por 2.393,1 millones (+14%).

Por su parte, Castellón ha reducido sus ventas al exterior un 4,6%, hasta 720,5 millones, frente a unas compras de 686,6 millones (+14,4%), lo que arroja un saldo positivo de 33,9 millones, un 78,2% menos.

ANÁLISIS SECTORIAL

Por sectores, la alimentación ha vuelto a liderar las exportaciones valencianas en septiembre, con 623,6 millones de euros, el 19,2% del total, y un crecimiento interanual del 9,6%, impulsado por las frutas, hortalizas y legumbres (326,4 millones, +12,9%) y los productos cárnicos (59,7 millones, +27,4%), frente al descenso de los cítricos (37,8 millones, -9,2%).

Los bienes de equipo han protagonizado el mayor incremento exportador entre los grandes capítulos en septiembre, con un repunte del 16,6% hasta 560,3 millones de euros (17,3% del total), aunque sus importaciones han crecido un 20,2%, hasta 797,5 millones, dejando un déficit de 237,2 millones.

Entre enero y septiembre, este sector ha acumulado exportaciones por 5.014,8 millones (+19,3%) y compras por 6.515,1 millones (+16,1%), lo que sitúa su déficit en 1.500,3 millones, el mayor entre los capítulos.

Por el contrario, los productos energéticos han registrado la mayor caída de las exportaciones en septiembre, con un retroceso del 13,7% hasta 231,8 millones de euros (7,2% del total), lastrados por el petróleo y derivados (229,6 millones, -14,1%), mientras sus importaciones han subido un 14,3% hasta 452,7 millones, provocando un déficit de 220,9 millones. En los nueve primeros meses del año, sin embargo, las exportaciones energéticas han crecido un 33%,.

El sector del automóvil también ha retrocedido en septiembre, con una caída del 3,9% en sus exportaciones hasta 486 millones de euros (15% del total). En el acumulado anual, el automóvil ha sumado 3.274,2 millones exportados (+3,5%) y 3.668,6 millones importados (+14,5%), con un déficit de 394,4 millones.

Los productos químicos han aportado en septiembre 457,3 millones de euros en exportaciones (+11,6%), el 14,1% del total, y 4.098,2 millones en el acumulado (+7,7%).

Las semimanufacturas no químicas han alcanzado 423,8 millones en el mes (+3,3%) --con 261,8 millones en productos cerámicos (+2,3%)-- y 3.953,8 millones entre enero y septiembre (-3,2%), periodo en el que la cerámica ha cedido un 4,4% hasta 2.528,8 millones, aunque mantiene un superávit de 2.391,7 millones.

Por su parte, las manufacturas de consumo han sumado 294,3 millones exportados en septiembre (+1,8%) -con 94,5 millones en calzado (+6%) y 92,3 millones en textiles (+5,2%)- y los bienes de consumo duradero han caído un 5%, hasta 66,8 millones.

CRECEN UN 2,1% LAS EXPORTACIONES A EUROPA

Por áreas geográficas, Europa ha concentrado en septiembre el 71,4% de las ventas exteriores de la Comunitat Valenciana, con 2.313,5 millones de euros y un crecimiento del 2,1% interanual, frente a unas importaciones de 1.827,3 millones (+13,3%), lo que deja un saldo positivo de 486,2 millones. La Unión Europea ha aglutinado 1.947,8 millones de las exportaciones (+1,5%) y un superávit de 395,6 millones, con la zona euro en 1.710,6 millones exportados (+1%).

Francia se ha consolidado como principal cliente europeo en septiembre, con 412,8 millones de euros exportados (+3,6%) y un superávit de 195,7 millones, seguida de Alemania, con 338 millones (+8%), Italia, con 326,4 millones (+16,7%), y Portugal, con 224,4 millones (-1,7%). Fuera de la UE, Reino Unido ha recibido mercancías por 196 millones (-4,4%).

Las ventas a América han repuntado en septiembre un 34,2%, hasta 421,1 millones de euros (13% del total), mientras que las importaciones desde este continente han descendido un 17,7%, hasta 331,7 millones, lo que ha permitido pasar de un déficit de 89,5 millones en septiembre de 2025 a un superávit de 89,4 millones. Entre enero y septiembre, las exportaciones a América han cedido un 0,3% hasta 3.551,4 millones, con un superávit de 114,3 millones.

Asia se ha configurado de nuevo como el principal origen del déficit comercial valenciano, con unas exportaciones de 218,5 millones de euros en septiembre (-11,3%) frente a unas importaciones de 1.151,5 millones (+22,8%), lo que arroja un saldo negativo de 933 millones.

China ha concentrado el grueso de este desequilibrio, con 697,2 millones importados (+21,9%) frente a 46,4 millones exportados (-23,8%), dejando un déficit de 650,8 millones. En el acumulado de enero a septiembre, Asia ha sumado 2.040,3 millones exportados (-8%) y 10.168,5 millones importados (+19,8%), con un saldo negativo de 8.128,2 millones, de los que 5.423,6 millones corresponden a China.

Por último, las exportaciones a África han aumentado en septiembre un 23,9%, hasta 225 millones de euros, frente a unas importaciones de 315,2 millones (+20,4%), dejando un déficit de 90,2 millones. Oceanía ha registrado en septiembre 11,4 millones exportados (-72,4%) y 41,2 millones importados (+672,8%), con un déficit de 29,8 millones.

Por su parte, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado en un comunicado que "se mantiene la tendencia dinámica mostrada por las exportaciones de la Comunitat Valenciana durante 2026, con destacados incrementos a países de la Unión Europea y con unos bienes de equipo que incrementan sus exportaciones un 19 % en los nueve primeros meses del año".