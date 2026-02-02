La Exposició del Ninot 2026 recibe las primeras figuras que buscan salvarse del fuego de la 'Cremà'

Artistas llegan con su ninot para las Fallas 2026, en el Museo de las Ciencias de Valencia, a 2 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Exposició del Ninot 2026 ha comenzado a recibir este lunes las primeras figuras que ocuparán un espacio en el Museu de les Ciències, en la Ciutat de Les Arts y les Ciències de València, a partir de su inauguración oficial este próximo viernes. Más de 770 'ninots', entre grandes e infantiles, ocuparán este espacio en el que el público visitante decidirá las dos creaciones de arte efímero que se salvarán del fuego de la 'Cremà' el próximo 19 de marzo.

Las piezas han comenzado a llegar de manera escalonada a primera hora de este lunes y lo continuarán haciendo hasta el martes a las 21.00 horas. No obstante, como es habitual, la mayor afluencia se prevé para las últimas horas de la tarde del martes.

Los primeros 'ninots' han llegado con puntualidad, a partir de las 10.00 horas. En concreto, de las primeras piezas en llegar al espacio han sido la infantil de Mario Pérez para la comisión Duc de Gaeta-Pobla de Farnals y la de Zvonimir Ostoic para Espartero-Ramón y Cajal. A primera hora también ha depositado sus ninots infantiles las fallas Císcar-Burriana, de Joan S. Blanch, y Convento Jerusalén-Matemático Marzal, de José Gallego.

Otros artistas que también han llegado sus creaciones han sido Vicente Gomar (infantil) y Paco Giner (grande) para Almirante Cadarso-Conde Altea, este último también para Grabador Esteve-Cirilo Amorós, Vicente Martínez para Espartero, Sergio Alcañiz para Maestro Gozalbo-Conde Altea, Sergio Carrero para Albacete-Marvà, Manuel Algarra para Plaza de la Reina, David Sánchez Llongo para Convento Jerusalén-Matemático Marzal y para Maestro Gozalbo, Víctor Navarro para Doctor Álvaro López y Rubén Darío, Juanjo García para Plaza Santa Cruz y Art de Foc para Antiga Senda Senent-Alameda.

Algunas de las creaciones llegadas este lunes ya aventuran presencia destacada para algunos de los protagonistas de la actualidad política de los últimos meses, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su 'pacto de legislatura' y el 'trío del Peugeot' junto a José Luis Ábalos y Koldo García.

Tampoco pasará de puntillas la gestión de la dana de octubre de 2024 y continuarán presentes otro año más temas clásicos y habituales como la delicada situación del colectivo de los artistas falleros, entre otros. También se han visto algunos homenajes a falleros que la fiesta ha perdido a lo largo de este año, como Julián Carabantes.

La recepción de los 'ninots' se desarrolla entre las 10.00 y las 14.00 y las 16.00 y las 21.00 horas, tanto este lunes como el martes. Será este segundo y último día por la tarde cuando las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, junto a los artistas falleros de las fallas municipales, depositarán los 'ninots' de estos monumentos en la exposición.

De esta manera, y durante dos días, la Exposició del Ninot 2026 recibirá las más de 385 figuras de las fallas infantiles y otras tantas de las fallas grandes que esperan, por votación popular, salvarse del fuego en la 'Cremà' del 19 de marzo.

INAUGURACIÓN, EL VIERNES

La Exposició del Ninot se inaugurará este viernes 6 de febrero --el público podrá visitarla desde el día 7-- y permanecerá abierta hasta mediados de marzo. El 14 de marzo las comisiones falleras recogerán los 'ninots' infantiles para la 'plantà' y el 15 de marzo será la jornada en la que recogerán los grandes, para que ocupen su lugar en sus respectivas demarcaciones.

El horario para visitar la muestra será de lunes a jueves, de 10.00 a 20.00 horas y viernes, sábado y domingo, de 10.00 a 21.00 horas, excepto el 14 y el 15 de marzo, que cerrará a las 15.00 horas.

El precio de la entrada general es de cuatro euros y de dos euros para niños de cuatro a doce años, mayores de 65 años, personas con discapacidad y portadores del pase 'Amigos de la Ciutat' o 'Amigos de la Ciencia'. También hay una tarifa especial para grupos de más de 20 adultos y grupos escolares que podrán beneficiarse de entradas de dos euros por persona.

Paralelamente, la Ciutat de les Arts i les Ciències ha puesto en marcha, por sexto año consecutivo, los 'Premi Divulgació científica' y 'Premi Sostenibilitat' al mejor ninot. De esta manera, el complejo premiará a las obras más destacadas de la Exposició del Ninot por su valor artístico y su mensaje a favor de la divulgación de la ciencia y la conservación de la naturaleza.

Los ninots seleccionados se darán a conocer antes del 15 de marzo. Esta iniciativa quiere reconocer la atención de las comisiones falleras y artistas hacia la promoción científica y medioambiental. El premio son entradas para visitar el Museu de les Ciències.