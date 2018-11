Una exposición en Bombas Gens visibiliza "el arte de las abstracción" de Anna-Eva Bergman

Publicado 14/11/2018 13:51:57 CET

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bombas Gens Centre d'Art inaugura la exposición 'De norte a sur, ritmos', una muestra individual de Anna-Eva Bergman que pretende dar a conocer en España y "devolver a su lugar" la obra de esta prestigiosa artista noruega.

Así lo ha aseverado en rueda de prensa la directora general de la Fundació Per Amor a l'Art, Susana Lloret. "La Colección Per Amor a l'Art, que exhibimos en Bombas Gens, tiene un especial interés en contribuir a la puesta en valor y difusión de artistas aún no presentes en las historias del arte", ha señalado.

Anna-Eva Bergman, "junto a otras artistas que también forman parte de la colección como Irma Blank o Barbara Kasten, son ejemplos de nombres femeninos mayoritariamente desconocidos por el gran público en España. Y desde nuestra fundación vamos a hacer lo posible por darles la visibilidad que merecen", ha agregado.

Aunque en España nunca ha llegado a tener demasiada repercusión, Anna-Eva Bergman fue reconocida en vida en buena parte de Europa, si bien es cierto que tras su muerte en 1987, como sucede a menudo con muchos artistas, su figura pasó a un plano más discreto.

En la actualidad la Fundación Hartung Bergman (Antibes, Francia), coorganizadora de esta exposición, trabaja para devolverle el lugar que le corresponde, y según ha manifestado su presidente, Daniel Malingre, esta colaboración con FPAA puede resultar muy enriquecedora, en tanto que la entidad contribuye a ampliar el conocimiento de la obra de Anna-Eva Bergman y difundirla.

La obra de Anna-Eva Bergman constituye uno de los proyectos de arte abstracto "más rigurosos e importantes" de la segunda mitad del siglo XX, y es por esto que su presencia en la colección Per Amor a l'Art resulta fundamental. "Es una obra original, que aunque se enmarca en la tradición pictórica paisajista del romanticismo, ofrece un punto de vista singular y difícilmente clasificable. En la Colección Per Amor a l'Art constituye un eslabón muy importante entre la abstracción clásica de artistas como Esteban Vicente y la postabstracción de Uslé o Brandl", ha explicado, por su parte, Vicent Todolí, director del Área de Arte de FPAA.

Según Christine Lamothe, experta en la obra de Bergman y cocomisaria de la exposición, "Anna-Eva Bergman se inicia en la pintura figurativa, pero a partir de los años 50 inventa una abstracción totalmente propia que más que 'arte abstracto' prefiere definir como 'arte de la abstracción', ya que lo que hace es captar la esencia de la naturaleza y plasmarla en sus obras con un lenguaje simbólico de formas simples totalmente personal".

La mayoría de los motivos de la pintura de Bergman están presentes en esta exposición de 85 piezas, provenientes de la Fundación Hartung Bergman (Antibes), el Henie Onstad Kunstsenter (Oslo), el Museo de Arte Moderno de París y la Colección Per Amor a l'Art. En palabras de Nuria Enguita, directora de Bombas Gens Centre d'Art y co-comisaria de la exposición, "la muestra no es una retrospectiva clásica, sino que recoge una selección de un periodo concreto, 1962-1971, coincidiendo con una serie de viajes de la artista a España y Noruega que traducirá como un diálogo permanente entre el norte y el sur en sus paisajes, formalmente semejantes, pero con una representación del color y la luz muy distinta".

La selección abre sus puertas al público general esta tarde a las 20.00 horas, tras una presentación de las comisarias a las 18.30 horas, seguida de una conferencia a cargo del crítico de arte Romain Mathieu. La próxima exposición individual de la artista está programada para el 2021, en el Museo de Arte Moderno de París.