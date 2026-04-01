La exposición Frida Kahlo by Woman Experiences llegará a València para "sentir" el universo de la pintora

1074766.1.260.149.20260401174406 Imagen de pintora Frida Kahlo - REMITIDA OLYMPIA METROPOLITANA

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Frida Kahlo by Woman Experiences', una "experiencia cultural, sensorial y emocional" que ha recorrido más de 20 ciudades en un periplo internacional con más de 500.000 visitantes, llegará a València, donde se podrá visitar en el Ateneo Mercantil del 9 de junio al 27 de septiembre.

El proyecto expositivo, producción de Frida Kahlo Woman Experiences, Olympia Metropolitana y Mestizarte Events, se ha presentado este miércoles en una rueda de prensa.

La muestra se presentó oficialmente en septiembre de 2023 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York --ya que tiene la colaboración de ONU Mujeres-- y se ha consolidado como una iniciativa cultural alineada con el movimiento global Generation Equality que toma como punto de partida la figura de la pintora mexicana Frida Kahlo, una personalidad "emblemática en el mundo del arte y la cultura y cuyo legado ha sido celebrado a través de infinitas publicaciones de su biografía y exposiciones", destacan sus impulsores.

En este contexto, 'Frida Khalo by Woman Experiencies' es "una experiencia expositiva donde lo poético, sonoro, visual y estético convergen para crear un universo onírico, a través de la mirada, la intimidad de Kahlo".

La propuesta recrea "un espacio único donde el espectador podrá sumergirse a los momentos y vida más relevantes de la artista mexicana a través de un pasaje poético".

Este itinerario "sensorial y emocional" por el universo de Frida Kahlo, reinterpretado a través de un lenguaje contemporáneo, cuenta la historia de la artista mexicana "desde una visión nunca compartida". Así, un recorrido teatralizado ayuda al público a "sentir" a Frida Kahlo y lo que representa, "engrandeciendo su historia desde otra perspectiva en cada etapa de su vida, resaltando lo resiliente y colorida que era".

Además, se incluyen una curaduría exclusiva de fotografías inéditas de la artista, realizadas por su padre, el fotógrafo Guillermo Kahlo, revelando aspectos poco conocidos de su vida e inspiración.

La muestra también establece un diálogo entre Frida y diversos artistas contemporáneos, destacando su influencia en el arte actual. Se exhiben joyas originales de época, algunas de las cuales pueden identificarse en las mismas imágenes que decoran la sala.

"PLATO FUERTE"

Como "plato fuerte", la exposición contará con una selección de cartas manuscritas originales de Frida Kahlo, cedidas por una colección privada, algunas con certificado caligráfico por servicios periciales de la República Mexicana y otros atribuidos a Frida Kahlo, que han sido revisados y estudiados por Pilar Sedano Espín, ex directora de restauración del Museo del Prado y Reina Sofía y ex directora general de patrimonio cultural del Ayuntamiento de Madrid.

Al final del recorrido, la exposición propone adentrarse a través de un documental audiovisual en la vida de la artista mexicana desde dentro, donde se descubrirá no solo a la artista, sino a la mujer detrás del mito.