La exposición 'La mirada de la dona en el cooperativisme' pone en valor el liderazgo femenino cooperativo

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Hay mujeres que, con su mirada, están transformando la sociedad. Y hay miradas que saben capturar esa transformación con sensibilidad, fuerza y belleza", con esta premisa nace 'La mirada de la dona en el cooperativisme', una exposición fotográfica que rinde homenaje al papel esencial de las mujeres dentro del movimiento cooperativo valenciano.

La inauguración se ha celebrado este jueves, 18 de diciembre a las 16.00 horas en la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians de la Universitat de València, y ha contado con la asistencia de la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universitat de València, Ester Alba; la directora general de Caixa Popular, Alicia Soler; y el presidente del Colegio Oficial de Publicidad y RRPP de la Comunitat Valenciana, Víctor Roca, junto a las fotógrafas y representantes de las cooperativas participantes, ha detallado la organización en un comunicado.

La muestra invita a "detenerse, observar y reflexionar" sobre cómo el cooperativismo, con rostro de mujer, está siendo motor de transformación social a través de experiencias reales de liderazgo, participación y trabajo colectivo.

CUATRO MIRADAS PARA CONTAR UN MISMO COMPROMISO

Las cuatro series que componen la exposición ofrecen un recorrido visual por distintos ámbitos del cooperativismo: la educación, los servicios sociales, la economía social, la gestión asociativa y el sector agroalimentario. Cada propuesta revela historias de mujeres que, desde su labor diaria, impulsan modelos de organización más humanos, inclusivos y sostenibles.

Estrella Jover - Concoval y La Nostra Escola Comarcal Jover centra su mirada en la dimensión humana y directiva del trabajo cooperativo. En Concoval (Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana) junto a Nardi Alba, muestra la intensidad y el esfuerzo invisibilizado que sostiene la estructura cooperativa. En La Nostra Escola Comarcal, retrata el ecosistema afectivo de esta cooperativa educativa acompañando a su directora, Imma López, y destacando la cercanía, la creatividad y el cuidado que articulan la vida escolar.

EVA MÁÑEZ - CAIXA POPULAR Y FEVECTA

La fotoperiodista documenta a las mujeres pioneras de Caixa Popular y Fevecta, (Federació Valenciana de Empreses), Cooperatives de Treball Associat, visibilizando los retos y conquistas de quienes impulsaron procesos transformadores en espacios tradicionalmente masculinizados.

Sus retratos, acompañados de sus testimonios, reivindican un legado imprescindible para entender la evolución del cooperativismo valenciano. Silvia Villar - SERCOVAL Villar pone el foco en la labor de las profesionales de la Cooperativa Valenciana de Servicios Sociales (SERCOVAL).

Sus imágenes revelan la importancia del acompañamiento comunitario, el apoyo emocional y el liderazgo femenino en proyectos destinados a personas mayores, mujeres en situación de vulnerabilidad y personas con diversidad funcional.

Nerea Coll - Cooperativa de Viver Coll documenta el trabajo de Cati Corell en la Cooperativa de Viver, capturando el vínculo entre territorio, producción agrícola y dedicación femenina. Su serie convierte la cotidianidad del campo en un reconocimiento al legado de las mujeres que sostienen la identidad rural y la continuidad del proyecto cooperativo.

UNA INICIATIVA QUE UNE CULTURA, ECONOMÍA SOCIAL Y MIRADA FEMINISTA

'La mirada de la dona en el cooperativisme' es un proyecto cultural que une fotografía, economía social y perspectiva de género para destacar la importancia del liderazgo femenino en la construcción de un modelo más justo y participativo. Las imágenes muestran cómo las mujeres cooperativistas impulsan procesos de transformación social desde el trabajo colectivo, el cuidado y el compromiso con la comunidad.

La exposición es fruto de la colaboración entre Caixa Popular y el Colegio Oficial de Publicidad y RRPP de la Comunitat Valenciana, con el apoyo de la Universitat de València, UV Cultura y las Bibliotecas Gregori Maians, que acogen la muestra hasta el 1 de febrero de 2026.