Una exposición recorre en la Diputació de València la historia de la indumentaria fallera en el siglo XX - RAQUEL ABULAILA/DIVAL

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València propone para estas Fallas una mirada a la indumentaria tradicional valenciana a través de 'Lluir la festa', un nuevo proyecto expositivo producido por el área provincial de Cultura y llevado a cabo con la colaboración de la indumentarista valenciana María Victoria Liceras.

Mediante un recorrido cronológico a través de los cambios producidos en la indumentaria vinculada a la fiesta de las Fallas en la ciudad de València, la exposición recupera y analiza la vestimenta femenina, masculina y la infantil a lo largo de gran parte del siglo XX, concretamente desde la década de 1920 hasta 1985.

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha visitado este lunes la muestra, formada en gran parte por una cuidada selección de la colección de la propia María Victoria Liceras, así como de las colecciones de indumentaria tradicional que L'ETNO conserva y de varias colecciones particulares.

Mompó ---acompañado por la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari; el diputado de Cultura, Paco Teruel; el director de L'ETNO, Joan Seguí; la comisaria de la muestra, María Victoria Liceras; así como otros diputados provinciales-- ha destacado que la nueva propuesta de la corporación pretende "poner en valor la evolución de la indumentaria y el trabajo de los artesanos con el que generación detrás generación se ha construido la estética de nuestra fiesta".

"Detrás de cada traje hay historia, tradición y mucho trabajo artesanal --ha añadido--. Las Fallas también son historia, identidad y patrimonio cultural y por eso inauguramos esta exposición, un recorrido que nos permitirá descubrir cómo nacieron las imágenes de la fallera y del fallero que hoy consideramos tan emblemáticas".

El responsable de Cultura, Paco Teruel, ha resaltado que este nuevo proyecto expositivo "es de obligada visita para todos los falleros y falleras, ya que representa lo mejor de la indumentaria valenciana desde sus inicios e invita a descubrir cómo tradición y modernidad han dado forma a nuestra manera de lucir en la fiesta".

La muestra, que ofrece una mirada a la indumentaria fallera desde sus primeras manifestaciones hasta su consolidación como símbolo esencial de la fiesta, se divide en cinco apartados. El primero, 'Buscant una identitat festiva valenciana', hace un recorrido desde 1920 a 1930 mostrando cómo en los actos oficiales las primeras falleras mayores utilizan tanto los vestidos de gala, según la moda de la época, como las piezas festivas vinculadas a la indumentaria tradicional.

El segundo bloque va de 1940 a 1950 y tiene como título 'Una festa popular i uniforme, on els xiquets són l'excepció'. A continuación, el recorrido se traslada a 1960-1975, con el apartado 'L'home ja es vist per a la festa. La dona contempla la moda'. Le sigue el apartado 'Una nova època: buscant els orígens', centrado en el tiempo transcurrido entre 1975 y 1985.

En estas unidades se observa el afianzamiento de los modelos que se citan en los reglamentos falleros establecidos por la Junta Central Fallera (JCF) y en los congresos falleros, así como su relación con las modas y estilos imperantes en la moda de cada década. Varias vitrinas independientes muestran la evolución estilística de elementos y piezas como la joyería, las bandas, los peinados femeninos, las peinetas, los corpiños de mujer o la indumentaria infantil.

UNA VEINTENA DE CONJUNTOS

Un total de 19 conjuntos completos, 15 de mujer y de niña (cuerpo, falda, manteleta, delantal y lazo) y tres de hombre y niño (traje de "carrer", traje de "panderola", torrentí y "saragüells"), además de tres 'jupetins' de hombre y tres jubones de mujer dan forma a la parte centrada en la indumentaria.

Los visitantes también podrán descubrir la joyería y las peinetas de la época, con una cuidada selección de cuatro conjuntos de pendientes de la época, aguja de pecho de plata, agujas para el cabello y un collar de dos vueltas de perlas sintéticas. Esta colección se completa con siete peinetas de la época, dos recreaciones de peinados femeninos y cuatro bandas de fallera.

'Lluir la festa' reúne 12 publicaciones relacionadas con el mundo fallero procedentes de la Biblioteca de L'ETNO, así como diez fotografías del Archivo fotográfico de L'ETNO y otras dos de colecciones particulares. Se podrá visitar de forma gratuita los viernes, sábados y domingos del 13 al 29 de marzo. Los viernes el horario será de 16 a 20 horas y los fines de semana, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.