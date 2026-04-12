Extinguido el incendio declarado en Albaida sin llegar a afectar a zona forestal

Archivo - Efectivos del Consorcio de Bomberos en imagen de archivo. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS - Archivo

VALÈNCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia dieron por extinguido este sábado por la noche el incendio de vegetación declarado por la tarde en el término municipal de Albaida (Valencia), que finalmente no afectó a terreno forestal.

El fuego, declarado a las 19.00 horas y en un principio declarado como incendio forestal, quedó controlado poco antes de las 21.00 horas y extinguido una hora después, según informa el 112CV en su cuenta de la red social X.

En las tareas de extinción participaron dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, dos del Consorcio Provincial de Alicante, una autobomba del Servicio de Bomberos Forestales de la administración autonómica, una unidad de prevención de incendios y una patrulla de la Policía Local de Albaida.