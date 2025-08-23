Extinguido el incendio forestal de Artana (Castellón)

CASTELLÓ, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha dado por extinguido el incendio forestal de Artana este sábado por la tarde, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

El fuego se declaró a principios de semana y estaba inicialmente ubicado en la zona de Tales-Artana, en monte Espino, y fue provocado por la caída de un rayo.

Además, requirió de la activación de la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) por parte del Centro de Coordinación de Emergencias, a causa de los fuegos en Artana y Utiel.

El jueves, los bomberos dieron por controlado el incendio, mientras que este sábado, a las 16.02 horas, el Consorcio lo ha dado por extinguido.