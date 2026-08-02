Extinguidos los incendios declarados en Requena y Quesa

Vista aérea del incendio de Requena - 112

VALÈNCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios declarados este sábado en las localidades valencianas de Requena y Quesa se han dado por extinguidos, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

En concreto, el fuego de Requena, que afectaba a las Hoces del Cabriel, se ha dado por extinguido a las 21.28 horas, tal y como ha indicado Bomberos. El de Quesa se ha sofocado a las 20.03 horas.

En el operativo para sofocar el fuego intervino una unidad de bomberos forestales de la Generalitat; una autobomba; dos dotaciones de Bomberos de Valencia; un agente medioambiental; una unidad de prevención de incendios; y un medio aéreo de la Generalitat.

Por otro lado, para trabajar sobre el fuego declarado en Quesa se contó con una unidad de bomberos forestales de la Generalitat; una autobomba; un medio aéreo de la Generalitat; y voluntarios de Navarrés.