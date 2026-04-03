Los extranjeros ya suponen el 26,5% de los usuarios de Metrovalencia

Tranvía de Metrovalencia - GVA

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El índice de viajeros extranjeros de Metrovalencia es ya del 26,5%. Las líneas 2, 1 y 10 son las que más extranjeros concentran en los viajes: un 35,2%, 32,8% y 30,9%, respectivamente.

Es uno de los datos destacados del último Índice de Satisfacción al Cliente (ISC), realizado en noviembre de 2025, tras efectuar 3.278 entrevistas entre los viajeros mayores de 15 años de metro y tranvía. En 2024, este informe no se pudo realizar como consecuencia de la afección al servicio de la dana, detalla Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

En general, las mujeres representan un 60,5% de los usuarios habituales de Metrovalencia frente al 39,5% de hombres. En todas las líneas, las seis de metro y las cuatro de tranvía, el número de mujeres supera al de los varones, destacando en la línea 5 (Aeroport-Marítim) en el que el porcentaje del 65,2% .

En cuanto a la edad, el segmento de viajeros menores de 25 años es el más significativo con el 41,9% de usuarios, seguido del de 40 o más años con el 31,1% y la población entre 25 y 39 años que alcanza un 27%. Además, el 26,5% de los usuarios de Metrovalencia son extranjeros.

En las líneas 4 y 6 del tranvía que conectan con los centros universitarios predominan los estudiantes, por lo que la media es de 30,7 años y 27,3 años, respectivamente.

En cuanto a la formación, el 50,9% de los pasajeros de Metrovalencia ha realizado estudios secundarios, un 35,5% ha ido a la universidad y el 13,5% ha efectuado estudios básicos.

Respecto al empleo, un 49,9% de los clientes son trabajadores por cuenta ajena, el 36,6% son estudiantes, el 4,6% son autónomos, el 3,7% se encuentran en situación de paro laboral, el 3,5% son jubilados y pensionistas y un 1,6% se declara responsable de hogar.

El nivel socioeconómico que predomina es el "medio" con el 54,5%, seguido del alto-medio alto con el 34,5% y el bajo-medio bajo con el 11%. En las líneas 5, 7 y 10 el nivel socioeconómico es más alto que en el resto de líneas.