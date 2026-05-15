Los Fabulosos Cadillacs actuarán en noviembre en la sala Auditorio Roig Arena

Fabulosos Cadillacs - ROIG ARENA

VALÈNCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La banda argentina Los Fabulosos Cadillacs se estrenarán en la sala Auditorio Roig Arena de València con un concierto que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre y que forma parte de la gira El León del Ritmo.

Desde su formación en Buenos Aires a mediados de los 80, el grupo liderado por Vicentico y Flavio Cianciarulo se consolidó como una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano, fusionando ska, reggae, salsa, rock, punk y ritmos latinos en una identidad sonora única.

Su música resuena con varias generaciones gracias a temas como 'Mal bicho', 'Vasos vacíos' y 'Siguiendo la Luna'. Hoy, cuatro décadas después del inicio de su carrera, Los Fabulosos Cadillacs continúan escribiendo nuevas páginas en su historia y llegan a València para celebrar su legado y el 30 aniversario de uno de sus himnos más emblemáticos, 'Matador'.

Las entradas para el concierto ya están a la venta en la web del recinto multiusos.