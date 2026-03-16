Facpyme respalda a Baño y pone a disposición "toda la documentación" sobre los Bonos Consumo investigados

La Junta Directiva de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme). - FACPYME

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), reunida este lunes, ha mostrado su respaldo "incondicional y unánime" a su presidente, Carlos Baño, al tiempo que ha expresado "respeto absoluto a la justicia con la plena disposición a colaborar con los órganos que están actuando, como así se ha hecho hasta la fecha, y defensa firme de la presunción de inocencia".

Baño quedó el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de las pesquisas abiertas hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de Bonos Consumo de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

En este sentido, la junta muestra su "apoyo unánime e incondicional con Baño ante la investigación en curso, con diligencias declaradas secretas, en la confianza de que se ha actuado, en todo caso, por la Junta Directiva con pleno respeto a la legalidad.

La junta de Facpyme manifiesta, en un comunicado, que "se ha puesto a disposición de los órganos competentes toda la documentación sobre la gestión realizada en los programas de Bono Consumo correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 en el procedimiento de la investigación técnica abierta".

Los miembros han declarado su "compromiso de colaboración total, transparencia y defensa de la honorabilidad personal e institucional con firmeza, pero también con responsabilidad, por lo que se solicitará, si fuera preciso, la colaboración de todos los técnicos que participaron en su gestión para actuar con la mayor celeridad posible y trasladarlo a los órganos competentes".

La entidad recalca que "estamos hablando de una entidad con una larga trayectoria de servicio al comercio de proximidad, de colaboración con las administraciones y de trabajo diario en favor del tejido comercial de la provincia".

"PROTEGER ESTABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN"

Por todo ello, dice, "lo que corresponde ahora es proteger la estabilidad de la organización, preservar su funcionamiento ordinario y afrontar esta situación con rigor, seriedad y confianza en que la documentación, el proceso y los técnicos que gestionaron las campañas permitirán aclarar lo que deba aclararse".

"Y pedimos responsabilidad y respeto a la organización y a las personas que han trabajado en ellas de buena fe", concluyen.