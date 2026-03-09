La Falla Palleter-Erudit Orellana visibiliza enfermedades neurodegenerativas con IA y experiencias inmersivas

Inauguración de las actividades de la Falla - FALLA PALLETER-ERUDIT ORELLANA

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Associació Comissió de la Falla Palleter-Erudit Orellana ha inaugurado este lunes la Semana del Daño Cerebral, una iniciativa que tiene como objetivo visibilizar las enfermedades neurodegenerativas a través de inteligencia artificial (IA) y experiencias inmersivas.

Esta semana, que se lleva a cabo desde este lunes hasta el próximo viernes 13, forma parte del "proyecto solidario" del ejercicio 2025-2026, 'El Cap al Cor', desarrollado en colaboración con la Fundación Juan Ignacio Muñoz Bastide (JIMB), según ha informado la Falla Palleter-Erudit Orellana en un comunicado.

De forma paralela, la comisión fallera organizará una programación de actividades abiertas al barrio que incluirán jornadas de sensibilización, talleres, deporte adaptado, charlas divulgativas y actividades participativas dirigidas tanto a personas usuarias de la fundación como a falleros, vecinos y público general.

El objetivo de esta semana es dar visibilidad al daño cerebral adquirido y a las enfermedades neurodegenerativas, así como promover la prevención del ictus, la inclusión social y el acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias.

La presidenta de Palleter-Erudit Orellana Paz Moreno ha destacado que, con este proyecto, quieren "acercar a la ciudadanía a la realidad de las personas que conviven con daño cerebral y recordar que, detrás de cada diagnóstico, hay familias, procesos de recuperación y una enorme capacidad de superación".

La inauguración ha contado con la presencia del director general de Discapacidad del Ayuntamiento de València, Francisco Javier Copovi, así como del director de la Fundación Juan Ignacio Muñoz Bastide, Jorge Peña. También han asistido las presidentas de la Falla Palleter-Erudit Orellana, Paz Moreno y Nuria Lloret, junto a representantes del mundo fallero.

TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON SELLO UPV

El proyecto incorpora una dimensión tecnológica desarrollada con la Universitat Politècnica de València (UPV) que integra arte, ciencia y tecnología dentro del monumento. Las fallas incluyen sensores interactivos y sistemas de iluminación que se activan con la proximidad del visitante, y permitirán experimentar de forma sensorial el funcionamiento de diferentes áreas del cerebro.

Asimismo, la falla infantil contará con un agente de inteligencia artificial diseñado para que niños y niñas "puedan preguntar y aprender de forma sencilla sobre diversidad neurocognitiva y fomentar la inclusión desde la infancia".

Por su parte, Lloret, quien es también catedrática de la UPV, ha subrayado que "las Fallas pueden ser un espacio para la divulgación científica y la innovación". "A través de la tecnología y la inteligencia artificial queremos ayudar a comprender mejor cómo funciona el cerebro y transmitir que la diversidad neurológica forma parte de nuestra sociedad", ha añadido.

VIDEOMAPPING EN LA NOCHE DE LA PLANTÀ

El proyecto culminará con un 'videomapping' que se proyectará sobre la falla grande la noche de la 'plantà', que "transformará el monumento en una experiencia inmersiva que combina creatividad artística, divulgación científica y tecnología".

Además, las fallas de este ejercicio también reflejan "el mensaje del proyecto solidario". La falla grande, titulada 'Trencacaps', representa una cabeza humana fragmentada en piezas de puzle, "símbolo de la fragilidad del cerebro y de cómo una lesión neurológica puede cambiar la vida de una persona".

La falla infantil, bajo el lema 'Mà a Mà', muestra una gran mano que sostiene diferentes formas de funcionamiento del cerebro, y busca "transmitir a los más pequeños que la diversidad no es una limitación, sino una riqueza que nos hace únicos".