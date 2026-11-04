Las Fallas 2027 tendrán nuevas restricciones horarias para la pirotecnia recreativa y zonas libres de petardos

Archivo - Preparación para la mascletà de la plaza del Ayuntamiento, a 12 de marzo de 2025, en Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

El 28 de febrero se celebrará la 'Crida', la instalación de carpas empezará el 11 de marzo y no se permitirá instalar mojiterías

Compromís ve las medidas "claramente insuficientes" y lamenta que su propuesta para regular horarios y tipos queda "en pólvora mojada"

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València tendrá durante las Fallas de 2027 nuevas restricciones horarias para la pirotecnia recreativa y cinco parques serán declarados como zonas libres de petardos.

Se trata de las principales novedades de la segunda reunión de trabajo del Bando Fallero, celebrada este miércoles por la tarde, en la que se han concretado diferentes aspectos de la normativa que regulará el desarrollo de las fiestas del próximo ejercicio.

Entre los asuntos abordados, según ha resaltado el consistorio en un comunicado, destacan las medidas destinadas a "compatibilizar la celebración de las Fallas con el descanso vecinal, reforzar el bienestar animal y ordenar la ocupación del espacio público durante las fiestas, atendiendo a las necesidades de las comisiones falleras y del conjunto de la ciudadanía".

Uno de los aspectos destacados será la regulación del uso de determinados productos de pirotecnia recreativa por particulares. En concreto, se establece una restricción horaria para el uso de truenos detonantes, fuentes o combinaciones de categoría F2 o F3 que puedan emplearse como cohetes borrachos y carretillas de categoría T1.

Esta limitación se aplicará del 7 al 12 de marzo entre las 22.00 y las 7.30 horas del día siguiente, del 13 al 19 de marzo entre las 2.00 y las 7.30 horas del día siguiente y el 20 de marzo a partir de las 00.00 horas, salvo que su utilización resulte necesaria para la celebración de la 'Cremà'.

Con esta regulación, según el Ayuntamiento, se pretende "favorecer la convivencia y el descanso, especialmente durante las horas nocturnas, sin renunciar al carácter pirotécnico que forma parte esencial de la identidad de las Fallas".

Por otro lado, respecto al bienestar animal, se establecerán cinco zonas libres de petardos en distintos parques y espacios verdes de la ciudad: Parque de Benimar, Espai Verd de Nazaret, Parque del Oeste, Parque de Orriols y Parque de Benicalap. Todos estos espacios estarán "debidamente señalizados para informar a la ciudadanía de esta medida y facilitar su cumplimiento", han apuntado.

CALENDARIO Y ACTIVIDADES

La reunión también ha permitido "avanzar en la planificación" de las principales fechas y actividades de las Fallas de 2027. Entre las destacadas, el 28 de febrero se celebrará la 'Crida', mientras que la instalación de las carpas se realizará, con carácter general, entre los días 11 y 19 de marzo.

Como "medida excepcional", las comisiones falleras tendrán el día 7 de marzo para celebrar "la tradicional comida o paella en la vía pública, siempre dentro de su demarcación". Esta actividad podrá desarrollarse entre las 10.00 y las 20.00 horas y no estará permitido el uso de ambientación musical.

En cuanto al traslado y acopio de las piezas que componen las fallas en la vía pública, cuando puedan afectar a la circulación sin llegar a producir cortes de tráfico, se establecen dos calendarios: a partir del 6 de marzo para las fallas de sección Especial y Primera A y desde el 11 de marzo para el resto de comisiones.

PUESTOS DE VENTA Y MERCADILLOS

El Bando Fallero también establecerá los periodos de autorización para las diferentes actividades comerciales vinculadas a las fiestas. Así, la instalación y venta de puestos de buñuelos y masas fritas estará permitida entre el 28 de febrero y el 19 de marzo, mientras que los mercadillos y puestos de venta o consumo de alimentos podrán instalarse del 12 al 19 de marzo.

El número máximo de puestos autorizados será de 20, incluyendo mercadillos y puestos de alimentación. De estos, un máximo de nueve podrán ser de alimentación, con un límite de cuatro puestos dedicados a la elaboración de alimentos. Asimismo, quedará prohibida la instalación de puestos de mojitería y de cualquier puesto o 'food truck' destinado a la venta de bebidas alcohólicas.

SEMANA SANTA MARINERA

Por último, se contemplan medidas específicas para aquellas calles iluminadas que se vean afectadas por los recorridos de las procesiones de la Semana Santa Marinera. En estos casos, el desmontaje de las iluminaciones deberá haberse realizado antes del 20 de marzo a las 14.00 horas. Del mismo modo, las comisiones falleras deberán retirar los residuos generados en estas vías antes de esa misma fecha y hora.

Con esta segunda reunión, el Ayuntamiento resalta que continúa "avanzando" en la elaboración del Bando Fallero de 2027, con el objetivo de establecer una regulación "que permita disfrutar de unas Fallas participativas y abiertas, garantizando al mismo tiempo la convivencia, el respeto al descanso vecinal, el bienestar animal y el buen funcionamiento de la ciudad durante unas fechas tan especiales para València".

COMPROMÍS: "CLARAMENTE INSUFICIENTES" Y "PÓLVORA MOJADA"

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha calificado de "claramente insuficientes" las medidas sobre pirotecnia anunciadas por el ejecutivo local y ha denunciado que "incumplen el acuerdo" que la coalición consiguió aprobar por unanimidad en la Comisión de Cultura del pasado marzo para regular horarios, lugares y tipos de artefactos.

"Conseguimos consenso con nuestra propuesta para regular qué se puede disparar y qué no, y en qué lugares. Siete meses después, el PP y Vox han convertido ese acuerdo unánime en pólvora mojada", ha afirmado en sendo comunicado.

Fuset ha hecho hincapié en que el equipo de gobierno de María José Catalá "anunció públicamente que modificaría la ordenanza de contaminación acústica para sancionar la pirotecnia en horas de descanso, y siete meses después no consta ninguna tramitación". Ante esta situación, ha exigido que se presente "urgentemente" un borrador de modificación de la ordenanza "con su calendario" y se cumpla con el acuerdo alcanzado por todos los grupos.

"La pirotecnia valenciana de 'mascletaes' y castillos es cultura, es arte y es patrimonio. Pero que cualquiera pueda lanzar cualquier petardo, en cualquier lugar y a cualquier hora, es gamberrismo. Poner normas claras es proteger nuestra pólvora, y preservarla del mal llamado turismo pirotécnico", ha argumentado.

Por otra parte, Compromís ha celebrado que el equipo de gobierno haya atendido "por fin" su propuesta de acabar con las mojiterías, pero ha considerado que se ha "quedado a medias", ya que la formación valencianista también reclamaba volver a prohibir los puestos de parrillas y asadores "que proliferan en los últimos años".

"Nos alegra que nos hayan hecho caso con las mojiterías, pero si vuelven los chorizos parrilleros y los cochinillos revoltosos, no se avanza en convivencia", ha señalado Fuset.