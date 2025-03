Las Fallas vivirán días grises con lluvias de poca intensidad pero persistentes, según Aemet

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fallas vivirán este año días grises, con nubosidad baja y pocos intervalos de sol, así como lluvias "no muy intensas, pero con algo de persistencia", y temperaturas frescas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así lo ha detallado este viernes en rueda de prensa el delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, en la que también ha participado el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat, José Ángel Núñez.

Tamayo ha detallado que para Fallas no se esperan vientos fuertes, pero no habrá tiempo soleado y serán "días grises, especialmente a partir del lunes", con nubosidad baja y precipitaciones, que "en principio no serán importantes".

Este sábado 15 de marzo, día del inicio oficial de la semana fallera, será "posiblemente el mejor día de Fallas" a nivel de meteorología, ya que será "bastante soleado y con temperaturas agradables". El domingo, por su parte, habrá algo más nubosidad, pero también se esperan bastantes intervalos sol, con temperaturas máximas de entre 16 y 17 grados.

El lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de marzo llegarán los "días grises" y se esperan jornadas bastante nubosas, con precipitaciones "no muy intensas, pero con algo de persistencia" y con poco viento. Estos tres días también serán "bastante frescos", con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 6 y 7 grados por la mañana, mientras que en el centro del día dependerá de la cantidad de sol, aunque se prevé que se mantengan en "valores más bajos, más próximos a lo que es la temperatura de Fallas".

De esta forma, la predicción de Aemet apunta que los días de la Ofrenda --17 y 18 de marzo-- sí habrá intervalos de lluvias, mientras que en la noche de la cremà "parece que no va a llover", según la previsión actual.

En cuanto a las temperaturas que se esperan en primavera, Tamayo ha apuntado que es "muy probable" que las temperaturas estén "por encima de lo normal" y hay probabilidad de que las precipitaciones también sean superiores a lo habitual en la Comunitat Valenciana, ya que la primavera climática ha comenzado con carácter "muy húmedo".

En este sentido, del 1 al 13 de marzo, la precipitación acumulada es de 123,9 litros por metro cuadrado (l/m2), lo que supone 2,5 veces el valor medio normal de un mes de marzo. Así, a falta de medio mes, ya es el cuarto marzo más húmero de la serie, después de 2015, 2020 y 2022.