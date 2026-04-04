Fallece un capitán de barco que se encontraba a 54 millas de la costa en Castellón

El hombre fue rescatado en helicóptero y trasladado al Hospital General de Castellón, pero finalmente murió

Archivo - Hospital General de Castellón
Archivo - Hospital General de Castellón - CSIF - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 4 abril 2026 12:02
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   CASTELLÓ, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un capitán de barco falleció ayer viernes en Castellón, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   El capitán de barco estaba en parada cardiorrespiratoria y la embarcación se encontraba a 54 millas de la costa, por lo que se movilizó un helicóptero para atender al hombre de 59 años.

   El capitán de barco fue trasladado al Hospital General de Castellón, pero finalmente falleció a pesar de las maniobras sanitarias, indican las mismas fuentes.

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