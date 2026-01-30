Fallece un hombre en un accidente laboral en el Puerto de València

Archivo - Imagen aérea del Puerto de València - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha fallecido en un accidente laboral en el Puerto de València, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El incidente tuvo lugar este jueves, cuando un hombre, de 53 años y origen ucraniano, fue aplastado por dos contenedores mientras operaba a bordo de un buque. Como consecuencia, falleció.

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y ha entregado las correspondientes diligencias practicas al juez que ese día estaba de guardia.