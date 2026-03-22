Fallece un hombre en un accidente de moto en la calle Pintor López de València

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

VALÈNCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha fallecido en un accidente de moto en la calle Pintor López de València, según han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente ha tenido lugar sobre las 17 horas de este domingo por causas que no han sido precisadas.

Hasta la zona se ha movilizado una unidad del SAMU pero solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre, de 54 años, han indicado las mismas fuentes.