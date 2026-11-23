Archivo - Imagen de archivo de un SVB - CICU - Archivo

CASTELLÓ 23 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre ha fallecido este lunes tras volcar el remolque de un tractor en La Serratella (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha recibido a las 11.20 horas un aviso en el que se alertaba de que un hombre estaba debajo de un remolque de un tractor volcado.

Efectivos del Conosorcio de Bomberos se han movilizado al lugar para rescatar al hombre, que se encontraba atrapado.

El CICU ha movilizado una unidad SVB, equipo de Atención Primaria y un helicóptero medicalizado. A su llegada, el equipo médico de Atención Primaria ha confirmado el fallecimiento del hombre.