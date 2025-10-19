Fallece José Vicente González, expresidente de la CEV, CIERVAL, FEMEVAL y Feria Valencia

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

José Vicente González, expresidente de la CEV, CIERVAL, FEMEVAL o Feria Valencia, ha fallecido, según ha informado la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en un comunicado.

Desde la CEV han lamentado "profundamente" el fallecimiento de "un líder comprometido con la industria, el diálogo social y la modernización empresarial". "Firme defensor del papel de la empresa como motor de progreso, González, quien presidió la CEV entre 2011 y 2017, reivindicó siempre la importancia de la industria como base del desarrollo económico", han destacado.

Han subrayado que "desde sus responsabilidades al frente de la CEV, CIERVAL, FEMEVAL o Feria Valencia, trabajó incansablemente para fortalecer el peso industrial de la Comunitat Valenciana, la competitividad de las pymes y la innovación tecnológica".

Durante su mandato, González "impulsó una importante modernización de la CEV, dotándola de una estructura más participativa". Bajo su liderazgo, la Confederación "adoptó el sistema de trabajo por Comisiones de Trabajo, un modelo más abierto y colaborativo que permitió integrar la visión de asociaciones sectoriales y territoriales en el diseño de las políticas empresariales", han resaltado.

Otro de sus "grandes" logros fue haber contribuido "decisivamente" a que la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales quedara reconocida por ley, mediante la aprobación de la Ley 7/2015 de la Generalitat, que "dio respaldo jurídico y estabilidad al diálogo social en la Comunitat Valenciana".

"Su capacidad para generar consensos, su visión estratégica y su profundo sentido de la responsabilidad le ganaron el respeto y la admiración de todo el tejido empresarial y de los distintos agentes económicos y sociales", han recalcado.

Además de su labor en la CEV, José Vicente González fue vicepresidente de CEOE, presidente de CIERVAL, FEMEVAL y Feria Valencia, y dirigió un grupo empresarial con proyección global, desde el que "defendió siempre la apertura exterior y la internacionalización de las empresas valencianas".

La CEV ha expresado su agradecimiento por "la entrega, la generosidad y la visión de futuro que caracterizaron su presidencia". Igualmente, ha expresado su pésame a su familia, amigos y a todas las personas que compartieron con él su trayectoria personal y empresarial.