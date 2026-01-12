Fallece Luis Batalla, fundador de Simetría Grupo, a los 92 años

Luis Batalla - SIMETRÍA GRUPO

CASTELLÓ 12 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El fundador de Simetría Grupo, Luis Batalla Romero, ha fallecido este domingo a los 92 años, tras una vida de trabajo dedicada a consolidar un proyecto empresarial de gran relevancia en la Comunitat Valenciana, según ha informado el grupo empresarial en un comunicado.

Batalla deja como legado un equipo en el que prevalecen los valores de cultura empresarial, sacrificio y esfuerzo, con una marcada vocación por el trabajo bien hecho, han añadido.

Luis Batalla participó activamente en movimientos asociativos de la Comunitat Valenciana donde impulsó la proyección económica y social del territorio valenciano. Además, tomó un papel relevante con colaboraciones en universidades, fundaciones e instituciones sociales.

El actual grupo Simetría -continúa el comunicado- no se entiende sin los orígenes de éste en una pequeña constructora de Castellón, hace más de 85 años, y que se ha convertido en un grupo de referencia en la Comunitat Valenciana. Actualmente cuenta con una plantilla de más de 4.000 personas que trabajan para que el legado de esa pequeña empresa siga vivo.

Toda su familia ha agradecido las muestras de cariño y condolencias recibidas desde la noticia de su fallecimiento.

Simetría Grupo ofrece servicios en áreas distintas, como la construcción, los materiales de la construcción, la gestión de residuos y la jardinería, el ciclo del agua, la seguridad, el real estate y el sector sociosanitario. Entre las empresas que conforman el grupo se encuentran Becsa y Casva.