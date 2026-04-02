Fallece un menor de 16 años tras sufrir un ahogamiento en la playa de Benicàssim

Los sanitarios lograron reanimar y trasladar al adolescente al Hospital General de Castellón, pero finalmente ha fallecido

Archivo - Hospital General de Castellón
Archivo - Hospital General de Castellón - CSIF - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 2 abril 2026 19:34
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   CASTELLÓ, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un joven de 16 años ha fallecido tras sufrir un ahogamiento en la playa de Benicàssim (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   En concreto, sobre las 17 horas se ha notificado un ahogamiento en la playa entre Els Terrers y Torre S. Vicent, detallan las mismas fuentes.

   Hasta allí, se ha movilizado SAMU cuyo equipo médico ha realizado la RCP y otras técnicas de reanimación a un menor de 16 años que, en un primer momento, se ha conseguido recuperar y trasladar al Hospital General de Castellón, pero finalmente ha fallecido.

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