Fallece un menor de 16 años tras sufrir un ahogamiento en la playa de Benicàssim

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CASTELLÓ, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 16 años ha fallecido tras sufrir un ahogamiento en la playa de Benicàssim (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En concreto, sobre las 17 horas se ha notificado un ahogamiento en la playa entre Els Terrers y Torre S. Vicent, detallan las mismas fuentes.

Hasta allí, se ha movilizado SAMU cuyo equipo médico ha realizado la RCP y otras técnicas de reanimación a un menor de 16 años que, en un primer momento, se ha conseguido recuperar y trasladar al Hospital General de Castellón, pero finalmente ha fallecido.