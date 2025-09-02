Fallece un motorista en un accidente en la N-332 en El Campello (Alicante)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) - GVA - Archivo

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido en un accidente de moto registrado en la carretera N-332 a su paso por la localidad alicantina de El Campello, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Centro de Gestión de Tráfico.

El siniestro se ha producido este lunes por la noche sobre las 22.15 horas a la altura del kilómetro 120 de la citada vía, de acuerdo con las mismas fuentes.

Por su parte, el CICU ha movilizado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento del motorista, cuya edad se desconoce.