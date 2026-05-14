Fallece una persona tras caer por un terraplén y quedar atrapado debajo de una máquina en Suera (Castellón)

Archivo - Efectivos del Consorcio y la SAMU
Archivo - Efectivos del Consorcio y la SAMU - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CASTELLÓN - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 17:38
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CASTELLÓ 14 May. (EUROPA PRESS) - - Una persona ha fallecido este jueves tras caer por un terraplén junto a una máquina debajo de la cual ha quedado a atrapada en Sueras (Castellón), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos en su cuenta de X.

Hasta el lugar del incidente se ha movilizado una Unidad de Rescate de Montaña y bomberos con un helicóptero de rescate de la Generalitat. La máquina volcada y la personas se habían precipado por un terraplén en un camino forestal por la zona del castillo.

El rescate de la persona herida se ha realizado mediante una operación de extracción aérea con grúa con helicóptero. Posteriormente ha sido transferida a medios sanitarios en la helisuperficie de Sueras. Finalmente se ha confirmado su fallecimiento, según las mismas fuentes.

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